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İlk Üçteki Altcoin Büyük Satın Alma Fırsatı Sunabilir!

En büyük altcoin iyi bir alım fırsatı sunabilir. Kritik seviyeler ve kısa vadeli beklentiler neler?
12:40
16 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paraların kümülatif değeri 920 milyar doların altına indi ve Bitcoin 19.000 dolarda mücadele ediyor. Biden tarafından yapılan açıklamaların ardından kısa bir yükseliş yaşansa da küresel piyasalardaki belirsizlik Bitcoin fiyatını 19.600 doların altında tutuyor. Üstelik 17 gün sonra yeni faiz kararı açıklanacak ve şimdiden kripto paralar bunun baskını hisse diyor. Fakat bu altcoin önemli bir fırsat sunabilir.

Ethereum (ETH) Yorum

Ethereum fiyatı trend çizgisi direncinden (beyaz, kesikli) beklenen bir geri dönüşün ardından geçtiğimiz ay çift haneli kayıplar yaşadı. Ardından gelen 20 EMA (kırmızı) ve 50 EMA’nın (camgöbeği) altındaki düşüş, altcoin kralını düşüş zincirlerinin kısıtlamaları içinde konumlandırdı. Kısa vadede 1.272 dolarlık destek korunabilirse varsayılan düşüş eğilimlerini geçersiz olabilir. En büyük altcoin yazı hazırlandığı sırada 1.285 dolardan alıcı buluyordu.

ETH ayıları, günlük zaman diliminde yükselen takozunu kırdıktan sonra, tutarlı bir düşüş trendini sürdürmek için baskıya devam ediyorlar. Sonuç olarak, ETH son iki ayda değerinin %30’undan fazlasını kaybetti.

Ethereum (ETH) Fiyat Tahmini

Son zamanlar fiyat hareketleri dik bir düşüş trendinin ardından simetrik bir üçgen oluşturdu. Genel olarak, simetrik üçgen bir devam formasyonu olarak hareket eder. Sonuç olarak, üçgenin alt trend çizgisinin altındaki bir düşüş, Ethereum fiyatını yükselişten önce bir miktar aşağıya çekebilir. Bu düşüş, 1.230 dolarlık destek bölgesinin yeniden test edilmesi için ayılara gerekli desteği sunar. Öte yandan, 20 EMA’nın ve üçgenin üst trend çizgisinin hemen üzerinde bir kırılma, düşüşün geçersiz olduğuna işaret edecektir. Bu koşullarda, Ethereum fiyatı 1.434 dolar ile 1.520 dolar aralığında potansiyel bir zirve yapabilir.

Chaikin Money Flow (CMF) şimdilik düşüş eğilimi gösteriyor. RSI orta çizginin üzerine çıkamadıktan sonra düşüş eğilimi göstermeye devam etti.

Geçtiğimiz yıl boyunca ETH’nin fiyatı, Ağ Büyümesine karşı nispeten yüksek bir hassasiyet gösterdi. İlginç bir şekilde, son birkaç gün içinde Ağ Büyümesi Kasım 2021’deki en yüksek seviyesine ulaştı. Buna karşın, fiyat henüz bunu takip etmedi. Oldukça uzun vadeli bir perspektiften bakıldığında, fiyatın takip etmesi halinde alıcılar tetiklenebilir. Bitcoin ve Ethereum arasında son 30 günde %68’lik bir fiyat korelasyonu var. Bitcoin fiyatı bu süreçte ETH için belirleyici olabilir.

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