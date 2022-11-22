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Bitcoin Salı günü, ünlü yatırımcı Cathie Wood’un Ark Investment Management’ının Grayscale’s Bitcoin Trust (GBTC) hisselerinden 1,5 milyon dolar satın aldığı haberiyle birlikte yeşile döndü.

Bitcoin (BTC) son 24 saat içinde %0,9 artışla yaklaşık 16.100 dolardan işlem gördü. Piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi, ticaret firması Genesis’in geleceğine ilişkin endişelerin piyasada belirmesiyle Pazartesi günü son iki yılın en düşük seviyesi olan 15.480 doları görmüştü.

Ünlü Analistten Dikkat Çeken Açıklama

Döviz brokeri Oanda’da analist olan Edward Moya Salı günü yazdığı bir notta şunu belirtti:

Görünüşe göre kripto traderları kripto borç veren Genesis için bir iflas fiyatlandırması yapıyor.

Pazartesi günü Genesis, yakın zamanda iflas başvurusunda bulunma planı olmadığını söyledi. Wall Street Journal, Genesis’in Binance ve Apollo Global Management’tan fon istediğini ve hacim bakımından dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance’in potansiyel çıkar çatışmalarını gerekçe göstererek yatırım yapmayı reddettiğini bildirdi. (Genesis’in sahibi Digital Currency Group aynı zamanda bir çok kurumun da ana şirketi konumunda).

Ethereum (ETH), Bitcoin’e benzer bir seyir izleyerek yaklaşık %2,5 artışla 1.120 dolara yükseldi. Piyasa Endeksi (CMI) kısa süre önce %1,7 artış gösterdi. Yine de analistler, kripto piyasalarının sektörü sarsan FTX borsasının çöküşünü hala sindirmesiyle düşüş uyarıları veriyor.

StockCharts.com’da kıdemli teknik analist olan Julius de Kempenaer, verdiği demeçte, piyasa sindirim sürecinde olduğu için BTC’nin daha da düşmesinin ki muhtemelen yıl sonundan önce 12.500 dolara kadar gerileyebilir, mümkün olduğunu söyledi.

Kempenaer’e göre, piyasalardaki büyük olaylar fiyatlar için iki şekilde ilerleyebilir. Çok hızlı bir düşüş yaşanabilir, piyasa olan biteni sindirirken piyasa sıfırlanır. Ya da piyasanın zamana ihtiyacı var ve yana doğru hareket eder, belki biraz daha düşer.

Wall Street Bitcoin İçin Önemli

Moya, Wall Street’teki bir toparlanmanın Bitcoin’in sabit kalması için destek sağlayabileceğini, ancak hisse senetlerindeki ayı piyasasının henüz dibe vurmadığı için bu senaryonun olası görünmediğini belirtti.

S&P 500 endeksi Salı günü %0,7 artış gösterdi ve Ekim ayı için beklenenden daha iyi enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından son bir ayda %3 artış gösterdi. Ancak Goldman Sachs stratejistleri, hisse senetleri için kısa vadeli yolun muhtemelen dalgalı ve aşağı yönlü olacağı konusunda uyardı.

Bu arada Moya, “Bitcoin’in 15.500 dolar seviyesinin önünde desteği olduğu, ancak bu tutmazsa, teknik satış fiyatlarına bakıldığında fiyatın 13.500 dolar bölgesine doğru gidebileceğini yazdı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.