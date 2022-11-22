Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   İki Ünlü Analistten BTC Fiyatı İçin Önemli Vurgu: Fiyat Yılbaşından Önce Bu Seviyelere Gelebilir!

İki Ünlü Analistten BTC Fiyatı İçin Önemli Vurgu: Fiyat Yılbaşından Önce Bu Seviyelere Gelebilir!

Bitcoin fiyatı düşerken iki analist yılbaşı öncesinde fiyatın ulaşabileceği potansiyel noktalar hakkında yatırımcılarla fikirlerini paylaştı.
23:39
22 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin Salı günü, ünlü yatırımcı Cathie Wood’un Ark Investment Management’ının Grayscale’s Bitcoin Trust (GBTC) hisselerinden 1,5 milyon dolar satın aldığı haberiyle birlikte yeşile döndü.

Bitcoin (BTC) son 24 saat içinde %0,9 artışla yaklaşık 16.100 dolardan işlem gördü. Piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi, ticaret firması Genesis’in geleceğine ilişkin endişelerin piyasada belirmesiyle Pazartesi günü son iki yılın en düşük seviyesi olan 15.480 doları görmüştü.

Ünlü Analistten Dikkat Çeken Açıklama

Döviz brokeri Oanda’da analist olan Edward Moya Salı günü yazdığı bir notta şunu belirtti:

Görünüşe göre kripto traderları kripto borç veren Genesis için bir iflas fiyatlandırması yapıyor.

Pazartesi günü Genesis, yakın zamanda iflas başvurusunda bulunma planı olmadığını söyledi. Wall Street Journal, Genesis’in Binance ve Apollo Global Management’tan fon istediğini ve hacim bakımından dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance’in potansiyel çıkar çatışmalarını gerekçe göstererek yatırım yapmayı reddettiğini bildirdi. (Genesis’in sahibi Digital Currency Group aynı zamanda bir çok kurumun da ana şirketi konumunda).

Ethereum (ETH), Bitcoin’e benzer bir seyir izleyerek yaklaşık %2,5 artışla 1.120 dolara yükseldi. Piyasa Endeksi (CMI) kısa süre önce %1,7 artış gösterdi. Yine de analistler, kripto piyasalarının sektörü sarsan FTX borsasının çöküşünü hala sindirmesiyle düşüş uyarıları veriyor.

StockCharts.com’da kıdemli teknik analist olan Julius de Kempenaer, verdiği demeçte, piyasa sindirim sürecinde olduğu için BTC’nin daha da düşmesinin ki muhtemelen yıl sonundan önce 12.500 dolara kadar gerileyebilir, mümkün olduğunu söyledi.

Kempenaer’e göre, piyasalardaki büyük olaylar fiyatlar için iki şekilde ilerleyebilir. Çok hızlı bir düşüş yaşanabilir, piyasa olan biteni sindirirken piyasa sıfırlanır. Ya da piyasanın zamana ihtiyacı var ve yana doğru hareket eder, belki biraz daha düşer.

Wall Street Bitcoin İçin Önemli

Moya, Wall Street’teki bir toparlanmanın Bitcoin’in sabit kalması için destek sağlayabileceğini, ancak hisse senetlerindeki ayı piyasasının henüz dibe vurmadığı için bu senaryonun olası görünmediğini belirtti.

S&P 500 endeksi Salı günü %0,7 artış gösterdi ve Ekim ayı için beklenenden daha iyi enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından son bir ayda %3 artış gösterdi. Ancak Goldman Sachs stratejistleri, hisse senetleri için kısa vadeli yolun muhtemelen dalgalı ve aşağı yönlü olacağı konusunda uyardı.

Bu arada Moya, “Bitcoin’in 15.500 dolar seviyesinin önünde desteği olduğu, ancak bu tutmazsa, teknik satış fiyatlarına bakıldığında fiyatın 13.500 dolar bölgesine doğru gidebileceğini yazdı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
İlgili Yazılar
Çılgın Başkan Nayib Bukele’nin Şüphesi Yok! Bitcoin Almaya Devam!
Çılgın Başkan Nayib Bukele’nin Şüphesi Yok! Bitcoin Almaya Devam!
Bitcoin Firmasında Akıl Almaz Zarar Şaşkınlık Yarattı! Tam 1.7 Milyar Dolar!
Bitcoin Firmasında Akıl Almaz Zarar Şaşkınlık Yarattı! Tam 1.7 Milyar Dolar!
Bitcoin Güne Nasıl Başladı? Geçtiğimiz Günlerde Yaşanan Düşüş Piyasayı Nasıl Etkiledi?
Bitcoin Güne Nasıl Başladı? Geçtiğimiz Günlerde Yaşanan Düşüş Piyasayı Nasıl Etkiledi?
FTX Çöküşünde Onlar Bile BTC Sattı! Tam Tamına 84500 BTC’lik Büyük Kayıp!
FTX Çöküşünde Onlar Bile BTC Sattı! Tam Tamına 84500 BTC’lik Büyük Kayıp!
Son Dakika: Twitter’da CZ’nin Son Hedefi En Büyük Bitcoin Balinası Oldu!
Son Dakika: Twitter’da CZ’nin Son Hedefi En Büyük Bitcoin Balinası Oldu!
Aylardır Bilen Kripto Analisti! BTC, ETH, ADA, LTC ve DOT Alınacak Seviyeleri Açıkladı!
Aylardır Bilen Kripto Analisti! BTC, ETH, ADA, LTC ve DOT Alınacak Seviyeleri Açıkladı!
Bitcoin (BTC) Ne Zaman Yükselir? Bitcoin Alınır Mı?
Bitcoin (BTC) Ne Zaman Yükselir? Bitcoin Alınır Mı?
Kripto Paralar Dibi Gördü Mü? Bu Veriler Önemli!
Kripto Paralar Dibi Gördü Mü? Bu Veriler Önemli!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Güncel NFT Haberleri
Opensea NFT Pazarında Al Sat İşlemleri Nasıl Yapılır? Opensea Kullanımı 3
Sosyal Medya Platformu Instagram’dan NFT Hamlesi; Influencerlar İle Anlaşıyor!
Gas Ücreti Nedir ve Niye Yükselir?
Sony’den Oyun Sektörüne Yeni Bir Hamle Geldi; PlayStation İçin NFT Patenti Alındı!
2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022