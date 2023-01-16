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Bitcoin (BTC) kış uykusundan uyanmaya çalışırken, sektörün önde gelen isimleri CNBC’ye piyasaya dair görüşlerini aktardı.

Meltem Demirörs: ‘Kurumsal Giriş Hala Zayıf’

Çalkantılı geçen 2022’den sonra, Bitcoin yeniden kıpırdamaya başladı. İsviçre’nin St. Moritz kentinde düzenlenen bir kripto para konferansında CNBC, sektörün önde gelen isimleriyle konuştu. Makroekonomik şartlar ve sektördeki krizler nedeniyle, 2022’de kripto para piyasası yaklaşık 1,4 trilyon dolar kaybetti. Genel olarak uzmanlar, 2023’te Bitcoin‘in tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 doları yeniden test etmesinin pek olası olmadığını, ancak dip yapmış olabileceğini söylüyor.

CoinShares baş strateji sorumlusu Meltem Demirörs, Bitcoin‘in muhtemelen alt sınırda 15.000 ila 20.000 dolar arasında ve üst sınırda ise 25.000 ila 30.000 dolar arasında işlem göreceğini söyledi. Yönetici, 2022’de piyasadaki çöküşlerin bir sonucu olarak meydana gelen “satışların” çoğunun artık sona erdiğini, ancak Bitcoin’e çok fazla yeni kurumsal para gelmediğini ifade etti. Ancak Demirörs, 2022’deki olayların “sektöre ve varlık sınıfına çok büyük itibar zedelenmesine neden olduğu” uyarısında bulundu ve “bu güvenin geri gelmesinin biraz zaman alacağını” da sözlerine ekledi.

‘Risk, Devam Ediyor’

Uzmanlara göre, yatırımcıların bir gözü de makroekonomik durumda Bitcoin, hisse senetleri gibi riskli varlıklarla ve özellikle teknoloji ağırlıklı Nasdaq ile yakından korelasyon içinde olduğunu kanıtladı. Bu varlıklar, Merkez Bankası’nın faiz oranlarındaki değişikliklerinden ve diğer makroekonomik hareketlerden büyük oranda etkilendi. Geçen yıl Fed, enflasyonu düşürmeye çalışmak için agresif bir faiz oranı artırma yoluna girdi. Bitcoin ile birlikte riskli varlıklar, bu süreçte büyük darbe adı. Sektördeki uzmanlar, makro durumdaki bir değişikliğin Bitcoin’e yardımcı olabileceğini söyledi.

Risk sermayedarı Bill Tai CNBC’ye verdiği demeçte, riskin hala devam ettiğini ve Bitcoin’in tekrar yükselmeden önce 12.000 dolara kadar düşebileceğini de sözlerine ekledi. VC Bill Tai, kripto para piyasasında krizlerin devam ettiğini ancak Bitcoin’in dirençli olduğunu söylüyor. Uzmana göre, farkında olmadığımız katalizörler olabilir. Makro durum ve siyasi ortam oldukça belirsiz. Enflasyon risk teşkil etmeye devam ediyor. Tai ayrıca bir boğa koşusunun başlamasının “muhtemelen bir yıl sonra” olduğunu ve FTX çöküşünün sonraki etkilerinin altı ila dokuz ay daha hissedilmeye devam edebileceğini söyledi.