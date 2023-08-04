İki Günlük Kripto Para Piyasaları Tahmini! Hafta Sonu Bitcoin Yükselir Mi?

Özet

  • - ABD iş piyasası güçlü kalmaya devam ediyor.
  • - Artan enerji fiyatları özellikle önümüzdeki ay enflasyonun beklenen ölçüde düşmemesine neden olabilir.
  • - Hafta sonu BTC dar aralıkta işlem görmeye devam edebilir.
  • - Piyasaya etkisi: Negatif
22:55
4 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Güncel fiyat 29.240 dolar seviyesinde ve BTC dar aralıkta işlem görmeye devam ediyor. Bugün gelen veriler pek bir heyecan doğurmadı.  Peki hafta sonuna az bir süre kala uzmanların beklentisi ne yönde? Bitcoin ve altcoinlerde beklenen yükselişi görebilecek miyiz? İşte detaylar.

ABD Verileri Son Durum

ABD işsizlik rakamları %3,6 tahminine karşılık %3,5 ile beklentilerin altında gelirken, eklenen iş sayısı tahmin edilenden daha az oldu. Konuyu değerlendiren finans yorumcusu Holger Zschaepitz verilerin “net bir mesaj içermediğini” söyledi. The Kobeissi Letter, kendi özetinin bir bölümünde hızlı faiz artışlarına rağmen iş piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi. Hatta daha ileri gidip tarihteki en dirençli işgücü piyasası tanımını yaptı.

Sonuç olarak ABD hisse senetleri ve Bitcoin mütevazı kazançlar elde etmeyi başarırken, ABD doları BTC fiyatlarında daha belirgin bir toparlanmaya yardımcı olabilecek baskıyı hissetti. ABD Dolar Endeksi (DXY) gün içinde %0,6 düşüşle 101,8 seviyesine gerileyerek Ağustos ayının en düşük seviyesini gördü.

Kripto Para Piyasaları Tahmini

Eight’in kurucusu ve CEO’su Michael Poppe BTC/USD’nin bir sonraki makroekonomik veri açıklamaları turunda iyileşebileceğine inanmak için sebepleri olduğunu söylüyor. Ona göre DXY düşerken Bitcoin fiyatı önümüzdeki hafta gelecek enflasyon verisini bekliyor. Ancak buradaki sorun artan akaryakıt ve saatlik ücretler nedeniyle enflasyondaki düşüşün zayıflaması ihtimaliydi.

Diğer popüler kripto yorumcusu Skew ise devam eden düşük volatilite döneminin artık bitmek üzere olduğunu söyledi. Hafta sonu düşen hacimler ve Temmuz enflasyon verisindeki hafif düşüş beklentisi volatilite artışının önümüzdeki iki gün içinde gerçekleşmesinin sürpriz olacağını söylüyor.

 Material Indicators analisti Binance BTC/USD emir defterindeki alış ve satış likiditesindeki değişiklikleri takip etti.

“Bu hafta sonu için bu destek bölgesinin üzerinde sıkışıp kalacağımızı hissediyorum. Şimdilik sadece menzile bağlı kaldığımız için şimdilik giriş yok”.

Özetle hacimsizlik piyasasının artık önemli makro gelişmelere bile yeterince tepki veremediği bir ortam oluşturdu. Bunun daha ne kadar sürdüğünü zaman gösterecek. Son 5 aydır hacimlerdeki zayıflık etkileyici bir fiyat hareketi göremememizin temel nedeni olmaya devam ediyor.

Son olarak Crypto Tony daha fazla düşüş öngörüyor.

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