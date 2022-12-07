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Piyasalardaki belirsizlik devam ederken bazı kripto para analistleri, boğa piyasasının ne zaman başlayacağını öngörebilmek adına piyasanın amiral gemisi Bitcoin’in (BTC) fiyat hareketini ele aldı.

Kripto Para Piyasa Değeri

Terra (LUNA) ile başlayıp son günlerde FTX’in çöküşüyle devam eden domino etkisi ile önde gelen şirketlerin çöküşü piyasaları ciddi anlamda etkiledi. Küresel kripto para piyasasının değeri bir önceki güne göre %1,41 oranında bir düşüşle 841,83 milyar dolardan işlem görmeye devam ediyor. Ayrıca kripto para piyasası değeri hala 1 trilyon dolar sınırının çok altındayken ve Bitcoin’in fiyat hareketi üzerinden ayılar etkin rol oynarken bazı uzman kripto para analistleri önümüzdeki günlerde yaşanabilecek olası boğa dönemi ile alakalı tahminlerde bulundu.

BTC’de Uzman Görüşü

Kripto paraların piyasa değeri ATH’sinin %73 altında işlem gördüğünden dolayı bazı analistler gerçekleşen önemli ölçüden düşüşün fiyat yönünün tersine bir harekette etkili olup olmayacağının sorusunu aramaya devam ediyor. bOnchain takma adıyla bilinen bir kripto para analistinin yakın tarihli bir analizi, piyasa delta sınırına düştüğünde boğa piyasasının başlayacağını vurguladı. Analist, tarihsel olarak “delta sınırının” Bitcoin adına bir piyasa değeri desteği olduğunu öngörüyor. Ayrıca analiste göre Bitcoin’in piyasa değeri henüz delta sınırına ulaşmadı.

Bununla birlikte CryptoQuant analisti olan IT Tech, UTXOs adı verilen bir metriğe bakarak BTC’nin döngünün dibine yaklaştığını iddia ediyor. Özellikle altı aydan eski olan metrik değerlerinin gerçekleşen sınırın neredeyse %90’ını oluşturduğunu belirtti. Önceki dönem satışlarında, Eylül 2015 ve Nisan 2019’da, bu gösterge %70’in üzerine ulaşmış ve ardından azalmaya başlamıştı. Ayrıca analist, geçtiğimiz yıllarda her bir grup için belirtilen değer düşmeye başladığında, Bitcoin’in fiyatının yavaş yavaş toparlandığını belirterek uygun koşulların yerine gelmesi durumunda benzer yükselişin mevcut konumda da oluşabileceğini iddia etti.