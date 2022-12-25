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İflas Dalgası Gelebilir! Uzmanlardan Aykırı Bitcoin Yorumu! İşte Önümüzdeki Haftalarda Olacaklar!

Bitcoin (BTC) madencileri  finansal kriz döneminden geçerken, iflaslarının BTC fiyatını etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor. 
21:00
25 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) madencileri derin bir finansal kriz döneminden geçerken, iflaslarının BTC fiyatını etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor.

Madenci Kapitülasyonu, Nasıl Yorumlanmalı?

Bitcoin  fiyatının düşmesi ve enerji fiyatının artmasıyla, madenciler 2022’de eşi benzeri görülmemiş bir finansal kriz yaşıyor. Kar marjları hızla daralırken, bazı madenciler bu süreçte operasyonlarını tamamen kapatıyor.  21 Aralık’ta iflasını açıklayan Core Scientific, madenci kapitülasyonun en son örneği oldu.  Uzmanlara göre, madencisi kapitülasyonu Bitcoin’in gelecekteki fiyatı için önemli bir faktör.  Wall Street yatırım bankaları, Bitcoin madenciliği hisselerinde meydana gelen düşüşlere dikkat çekiyor. Eylül ayında, Bitcoin madenciliği şirketi Compute North, iflas başvurusunda bulunmuştu. Bu dönemden sonra domino etkisi başladı ve kritik bir Bloomberg raporu birçok madenci şirketinin borç içinde olduğunu ortaya koyuyor.  ABD’li yatırım şirketi Motley Fool analistlerinden Dominic Basulto’ya göre, en kötü senaryoda, daha fazla madenci şirketi fiilen iflas etmeye başlayacak. Bu, Bitcoin fiyatı üzerinde daha fazla satış baskısı oluşturacak. Bu nedenle bazı analistler BTC’nin 10.000 dolara kadar düşebileceğini tahmin ediyor.

Ancak bazı uzmanlara göre, tarihsel olarak, Bitcoin madencilerinin kapitülasyonu, piyasanın dibine ulaşmaya yakın olduğumuzun en iyi işaretlerinden biri olmuştur. Örneğin, 2018 Bitcoin döngüsünde, Bitcoin madencisi kapitülasyonu, Bitcoin 6.000 dolara düştüğünde başladı ve 3.000 dolara kadar devam etti. Ardından yeni bir Bitcoin rallisi başladı. Dolayısıyla, bu açıdan bakıldığında, başka bir Bitcoin rallisine hazırlanıyor olabiliriz. Bitcoin fiyatı dipten yükselirken, Bitcoin madenciliği bir kez daha kârlı hale gelecek ve bu döngüde iflas etmekten kaçınmayı başaran tüm madencilik şirketleri yeniden kar etmeye başlayacak. Ardından, Bitcoin madencileri daha karlı hale geldikçe, Wall Street yatırım bankaları, FUD dalgasına son verecek.  Analistlere göre, madenciler şu anda Bitcoin’i terk etmiyor, bu da Bitcoin fiyatı için olumlu bir işaret olabilir.

Madenciler ve Bitcoin Fiyatı!

Bitcoin madencisi kapitülasyonu, önümüzdeki 12 ay içinde Bitcoin’e ne olacağını düşünmek için ilginç bir başlangıç noktası. Core Scientific iflas başvurusu kesinlikle endişe kaynağı olsa da, şirket özellikle iflasın operasyonları aksatmayacağını söyledi. Şirket, Bitcoin‘lerini tasfiye etmeyecek ve bir sonraki Bitcoin rallisinin gelişi için canı pahasına tutunmaya çalışacak. Bu, birçok Bitcoin yatırımcısının şu anda düşünmesi gereken odak noktasını özetliyor. Analiste göre, sonuç olarak yaşanan krizler Bitcoin’de dip seviyesine geldiğimize işaret edebilir.

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