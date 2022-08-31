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İddialar Altcoin’i Alt Edemedi: Popüler Altcoin İle İlgili İç Açıcı Tablo!

Geçtiğimiz günlerde kripto para piyasasının en popüler altcoin’lerinden biri ile ilgili önemli iddialar gündeme geldi. Beklentiler ne yönde?
12:55
31 Ağustos 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan haberler ile Avalanche (AVAX) bir düşüş yaşamıştı. Ancak sonrasında bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklamaları yapıldı ve AVAX fiyatı toparlandı.

AVAX İddialar Sonrasında Yükseldi

AVAX fiyatı iddialar sonrasında 17,48 dolara kadar geriledikten sonra 30 Ağustos’ta 20 dolar seviyelerine kadar yükseldi ve bu da %15’in üzerinde bir artış anlamına geliyor. Kripto para biriminde yaşanan bu toparlanma sansasyonel bir CryptoLeaks raporunun neden olduğu satışları takip etti.

AVAX’ın fiyatı, CryptoLeaks’in Roche Freedman’ın ortağı Kyle Roche’u Ava Labs adına Avalanche‘ın en büyük rakiplerinden biri olan Solana’yı dava edebileceğini söyleyen ancak doğruluğu kanıtlanmamış bir video yayınladığı 26 Ağustos’ta %3,5 düştü. Söylentilerin devam etmesi ise AVAX fiyatını ertesi gün daha da aşağı çekti. Bu noktada AVAX’ta yaşanan düşüşün genel piyasa geri çekilmesi ile de benzer olduğu ifade edilebilir.

AVAX Fiyatı ve Beklentiler

Avalanche‘ın temelleri, genel kripto para piyasasına güçlü bir şekilde bağlı ve bu da onu ek düşüş trendlerine maruz kalmaya meyilli tutuyor. Yani AVAX fiyatı genel kripto para piyasası fiyat hareketleri ile birlikte hareket ediyor.

Bu noktada bağımsız analist PostyXBT, AVAX’ın 13-15 dolar bandındaki aralığa geri çekilebileceğini ancak bu durumun Bitcoin fiyatı ile bağlantılı olarak gerçekleşebileceğini ifade ediyor. AVAX yazının kaleme alındığı sırada 19,48 dolardan işlem görüyor.

Buna ek olarak Analist BrechTP de yaptığı açıklamalarda,”baş ve omuz” kurulumuna bağlı olarak fiyatın 14 dolara düşmesini beklediğini ifade ediyor. Ancak analist TraderSZ, AVAX’ın fiyatının önümüzdeki günlerde toparlanma eğilimine devam edeceğini düşünüyor. TraderSZ’nin teknik analizine göre Avalanche token’ı Eylül ayında yaklaşık 30 dolara kadar ulaşabilir.

Analistlere göre yukarı yönlü hedef, AVAX’ın hakim “simetrik üçgen” kurulumuyla uyumlu. Özellikle, destek olarak üçgenin alt trend çizgisini test ettikten sonra fiyat toparlandı ve şimdi yapının üst trend çizgisini geçici yukarı yönlü hedef olarak görüyor. Üst trend çizgisi de TraderSZ’nin 30 dolarlık fiyat hedefine yakın gibi görünüyor.

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