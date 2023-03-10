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  •   Hoş Geldin 2008 Krizi! Kıdemli Kripto Uzmanları Durumu Nasıl Değerlendiriyor? Eğer Bu Olursa BTC Uçacak!

Hoş Geldin 2008 Krizi! Kıdemli Kripto Uzmanları Durumu Nasıl Değerlendiriyor? Eğer Bu Olursa BTC Uçacak!

Bir gecede bu denli olumsuzluk şaşılacak şey ve Bitcoin'in yaşadığı düşüş son derece normal. Üstelik hikayenin sonu mutlu bitebilir.
19:00
10 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto paraların düşmek için yeterli sebebi vardı fakat ABD bankacılık sistemi daha fazlası için elini taşın altına koydu. Onlarca olumsuzluğun ortasında şimdi de Fed’ın sıkı para politikasının bankacılık sektörü üzerinde oluşturduğu tehlikenin getirdiği negatifliği hissediyoruz. Kripto paralar bugün de yeni 2008 krizi nedeniyle düşüyor.

Yeni 2008 Krizi

Silicon Valley Bank hakkında bugün detaylı değerlendirmeler yapmıştık. Fed’in yüksek faiz politikası nedeniyle zor duruma düşen SVB ciddi miktarda varlık satarak sermaye artırımı yapacağını açıkladı. Bugün akşam saatlerinde ise bankanın satışı dahil diğer alternatiflerin değerlendirildiği duyuruldu. SVB’nin olası iflası ve zincirleme iflasları tetiklemesi riski Bitcoin fiyatının da önemli ölçüde düşmesine neden oldu. ABD bankacılık sektörü dün en kötü günlerinden birini yaşadı ve bu durum Fed’in sıkı para politikası nedeniyle risk sermayedarlarının kaçışı nedeniyle daha büyük kayıpları tetikleyebilir.

Hatta bugünden yeni 2008 krizi başladı tarzında yorumlar bile gördük. Parite açılıştan önce, zor durumdaki SVB Financial’ın hisse senedi fiyatından %60 daha silindiğini görmesiyle daha da aşağı yönlü bir seyir izlemişti. Kripto borsası bankacılık ortağı Silvergate’i taklit eden bir hareketle SVB, gün içinde ABD dışındaki bankalar için de zincirleme etkiler yaratmaya başladı.

Kripto Paralar Yorum

Poppe güncel durumu ele almak için Twitter hesabının başına geçti. Popüler kripto analisti son büyük düşüşü görememişti ve sürpriz bir çöküş yaşandığını kabul etti. Bir gecede bu denli fazla olumsuz haberin gelmesi kimsenin bekleyebileceği bir şey değildi ancak oldu. Poppe şunları söyledi;

“Önce Silvergate, sonra Silicon Valley Bank ve şimdi de First Republic Bank. Hepsi piyasalarda büyük ölçüde batıyor. Her şey 2008’de olduğu gibi.”

Scott Melker diğer bir popüler kripto para analistiydi ve o da bugün güncel durumu değerlendirdi.

“Hem Silvergate hem de Silicon Valley Bank Fed sıkılaştırma döngüsünden önce düşük getirili hazine tahvillerine yatırım yapmış gibi görünüyor… doğrudan hükümetten %5’lik “risksiz” hazine tahvilleri ile kimsenin şimdi satın almak istemeyeceği hazine tahvilleri. Büyük zararlar üstlenerek çok yüksek bir iskontoyla satış yapmak zorunda kaldılar. Bu da piyasanın inancını daha da sarsıyor, daha fazla para çekilmesine neden oluyor ve iflasa yol açıyor.”

Holger Zschaepitz ise son veriler ışığında güncel durumu ele aldı.

“Yatırımcılar bugünkü istihdam verilerinin ardından Fed’in Mart ayında 25 baz puanlık bir artış yapacağını fiyatlıyor. Daha önce 50bps fiyatlanıyordu”.

Ancak bazılarına göre SVB krizinin boyutu, Fed‘in parasal sıkılaştırmadan vazgeçmekten ve faiz artırımlarında “pivot” yapmaktan başka çaresi kalmayacağına inanmak için bir nedendi. Kripto girişimcisi David Bailey şunları söyledi.

“SVB, bankaya tam anlamıyla bir hücumla karşı karşıya. Kötü haber, bunun çok hızlı bir şekilde sistemik bir krize dönüşecek olması. İyi haber ise Fed’in bir an önce geri adım atmaktan ya da tüm finansal sistemi çökertme riskini almaktan başka çaresi kalmayacak.”

Özetle ABD bankacılık sistemi zor durumda ve Fed’in faizleri indirmeye başlaması şimdilik güçlenen bir ihtimal olarak karşımıza çıkıyor. Eğer bunu bu kadar erken yaparlarsa kripto paralarda hızlı bir geri dönüş görebiliriz.

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