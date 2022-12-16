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Perşembe günü Hollanda merkez bankası, kripto para borsası KuCoin’in Hollanda’da uygun kayda sahip olmadan faaliyet gösterdiğini iddia eden bir bildiri yayınladı. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre KuCoin, Seyşeller’de kayıtlı olan MEK Global Limited (MGL) adlı bir işletmenin yan kuruluşu olarak hizmet veriyor.

KuCoin Yasal Kayıttan Yoksun Mu?

De Nederlandsche Bank (DNB) tarafından yapılan açıklamaya göre göre, borsanın müşterileri yasaları çiğnemiyor, ancak kara para aklama ve terörizmin yasadışı finansman yöntemlerine dahil olma riski artabilir ve bu konuda dikkatli olunması gerekiyor.

Bunun yanı sıra dünyanın en büyük piyasalarından birisi olarak kabul edilen Amerika Birleşik Devletleri’nde lisansı bulunmayan KuCoin, işlem hacmi bakımından dünyanın önde gelen kripto para borsalarından birisi olarak biliniyor.

200’den fazla ülkede faaliyet göstermesinin yanı sıra çoğunlukla rakiplerine kıyasla düşük işlem ücretleri nedeniyle kullanıcı sayısına bakıldığında en üst sıralarda yer alıyor. Borsa, 2019 yılının Ekim ayında Hollanda’da faaliyete göstermeye başlamıştı.

KuCoin’in Rezerv Kanıtı

Yakın zamanda çıkan diğer haberlere göre KuCoin, önde gelen denetim firması Mazars’ın yardımıyla şeffaflığı sağlamak için rezerv kanıtını kısa süre önce yayınladı. Mazars tarafından hazırlanan raporda KuCoin’in BTC, ETH, USDT ve USDC rezervlerinin sırasıyla %101, %100, %102 ve %101 olmak üzere aşırı teminatlandırıldığı sonucuna varıldı.

KuCoin CEO’su Johnny Lyu, rezervleri hakkında konuşurken şu yorumu yaptı:

Bir halk borsası olarak, kullanıcıların bize duyduğu güvene değer veriyor ve sektörde şeffaflık kültürünün oluşturulmasına her şekilde katkıda bulunmayı taahhüt ediyoruz. Mazars ile yaptığımız işbirliği, kullanıcılarımıza verdiğimiz bu taahhüdü yerine getirmemizi sağlayacak önlemlerden yalnızca birisi.

Müşterilerin sahip oldukları BTC, ETH, USDT ve USDC için ticaret, marjin, sözleşme, yüksek frekanslı ticaret, havuz, risk ve güven hesapları, teminatlandırma denetiminin bir parçası olarak analiz edilen birkaç parametre arasındaydı.