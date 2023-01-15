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MicroStrategy'nin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, Bitcoin (BTC) hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
13:00
15 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

MicroStrategy’nin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, Bitcoin (BTC) hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Michael Saylor: 2031′ Kadar..!

Michael Saylor, önümüzdeki sekiz yıl içinde Bitcoin‘e ne olacağına dair fikirlerini paylaştı. Swan Bitcoin’in kurucusu ve CEO’su Cory Klippsten ile yakın tarihli bir röportajda Saylor, Bitcoin’in 2031 yılına kadar küresel bir değer deposu haline geleceğini belirtti. Saylor’a göre, kurumsal benimseme, BTC’nin önümüzdeki yıllarda küresel değer deposu statüsü kazanmasının başlıca nedenlerinden biri olacak. Bitcoin savunucusu, kurumsal benimsemenin Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve geleneksel finans kurumlarının kararları aracılığıyla mümkün olduğuna inanıyor. Uzmanlara göre, olumlu bir regülasyon kurumsal yatırımcıyı kripto para sektörüne çekebilir. Saylor, BlackRock ve Fidelity gibi dev şirketlerin potansiyeli nedeniyle son zamanlarda Bitcoin’i benimsemeye başladıklarını ve daha fazla kurumun kervana katılacağını belirtti.

MicroStrategy kurucu ortağına göre, Bitcoin‘i küresel bir değer deposu haline getirecek başka bir faktör de Lightning Network’ün hızla büyümesi. Lightning Network, işlemleri daha hızlı ve daha ucuz hale getirmek için Bitcoin protokolü üzerine kurulmuş bir katman-2 çözümüdür. İlginç bir şekilde MicroStrategy, Lightning Network tarafından desteklenen ve milyonlarca kullanıcıya ulaşabilen uygulamalar geliştirmeyi planlıyor. Saylor’a göre, dijital dolar ve BTC’ye uyumlu Lightning Cüzdan gibi uygulamalar geliştirmek, varlık için büyük bir talep yaratacak. Saylor şunları ekledi:

1991’de,çok az kişi interneti kullanıyordu.  TCP IP’niz vardı ancak çok az insan bundan haberdardı. 1994’te Netscape tarayıcınız vardı ve  çok geçmeden 100 milyon kişi bu tarayıcıyı indirdi. Bitcoin de internet gibi daha yaygın hale gelecek.

Fed, Geri Adım Atacak!

Milyarder ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın faiz oranı artışları gibi makroekonomik ortamın, Bitcoin‘in küresel bir değer deposu statüsü kazanmasına yardımcı olacak önemli faktörler olduğunu belirtti. Enflasyonu dizginlemek için Fed, faiz oranını 2022’de yedi kez artırdı ve bu yıl daha artırması bekleniyor. Saylor, Fed’in mevcut politikasından geri adım atınca kripto para piyasasının tekrar ivme kazanacağını belirtti.   MicroStrategy yönetim kurulu başkanına göre, sonunda kazanan Bitcoin olacak.

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