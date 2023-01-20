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Bitcoin (BTC) yeniden ivme kazanırken, önde gelen bir analist hangi durumda yeni bir felaket senaryosunun yeniden piyasayı tehdit edeceğini açıkladı.

‘Büyük ve Saygın Bir Borsa Batmadıkça..!’

Kripto para piyasası güne yeni iflas haberleri ile başlarken, Bitcoin son 24 saatte %0,8 yükseldikten sonra neredeyse 21.000 dolar seviyesine yaklaştı. Ethereum (ETH) ağır kayıplarla geçen bir günün ardından %1,2 artışla 1.550 dolara ulaştı. Önde gelen platformlardan Oanda’nın kıdemli piyasa analisti Edward Moya’ya göre, FTX krizinin neden olduğu domino etkisi devam ederken, büyük ve saygın bir borsanın battığını görmediğimiz sürece, Bitcoin, 20.000 dolar seviyesinde destek buldu ve yoluna devam edecek. Bu nedenle Genesis’in iflası orta ve uzun vadede risk teşkil etmiyor. Genesis, Three Arrows Capital’in iflasıyla başlayıp, FTX krizi ilse devam eden ve giderek artan likidite sorunlarının baskısı altında birkaç ay geçirdikten sonra iflas başvurusunda bulundu. FTX’in çöküşünün ardından, tüm gözler Genesis’e çevrilmişti. Şirkete göre, alacaklı sayısı 100.000’den fazlayken, şirketin milyarlarca dolar borcu olduğu bildirildi. Genesis yaptığı açıklamada, yeniden yapılandırma sürecinin teminatsız alacaklılara ödeme yapmak için kaynak yaratması beklediğini belirtti.

FTX’in şu anki CEO’su ve Sam Bankman-Fried tarafından kurulan borsanın tasfiyesinden sorumlu kişi John J. Ray III, ‘The Wall Street Journal’a verdiği bir röportajda iflas eden borsanın yeniden faaliyete geçirilmesinin önemli olduğunu belirtti. Bankman-Fried ve diğer üst düzey yetkililer aleyhindeki iddialara rağmen Ray, FTX’in teknolojisini övdü ve bunun olasılıklar arasında olduğunu belirtti. Son zamanlarda, FTX‘in tasfiye memurları, alacaklılara olan borcunu karşılamak için FTX’in 5 milyar dolardan fazla varlığını geri aldı.

2023: Umut Devam Ediyor!

Bitcoin 20.000 doların üzerinde kalmaya çalışırken, uzmanlar rallinin sürdürülebilirliği konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bu süreçte, uzmanlar yapay zeka, çeşitli indikatörler ve teorilerden de faydalanıyor. Uzmanlar 2023’te daha geniş bir benimsenme ve makroekonomik faktörlerin iyileşmesi nedeniyle BTC’nin değer kazanacağını iddia ediyor. Daha uzun vadeli tahminler söz konusu olduğunda, yanalistler, yüksek piyasa volatilitesi ve hükümet düzenlemelerini gerekçe göstererek herhangi bir kesin rakam vermiyor. Ancak genel görüş, Bitcoin‘in muhtemelen daha geniş çapta kabul göreceği ve değerinin artmaya devam edeceği yönünde.