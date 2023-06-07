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USD Coin‘in (USDC) ihraççısı Circle, Singapur’da belirli finansal hizmetleri sunmak için izin aldı. Circle, alınan lisansın oldukça önemli olduğunu değerlendirirken, şehir devletini uluslararası genişlemesinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor.

Singapur Parasal Otoritesi, Circle’a Yeşil Işık Yaktı

USDC stablecoin’inin ihraççı şirketi Circle’ın iştiraki Circle Internet Singapore, Singapur Para Otoritesi (MAS) tarafından verilen önemli bir lisans olan Büyük Ödeme Kurumu (MPI) lisansını almayı başardı. Bu lisans sayesinde Circle Internet Singapore, dijital ödeme token hizmetleri ile sınır ötesi ve yerel para transfer hizmetleri sunabielcek. Circle, bu kilometre taşının Singapur ve daha geniş Asya bölgesinde regüle edilmiş, şeffaf ve güvenilir dijital ABD doları para birimlerinin geleceği için büyük bir adım olduğuna inanıyor.

Circle, geçtiğimiz ay Singapur’da resmi olarak ofis açmış ve Şubat ayında ülkenin ilk hükümet destekli Blockchain ekosistem oluşturucusu olan Tribe ile işbirliği yapmıştı. Circle Singapore ayrıca geçtiğimiz yıl ülkenin mali otoritesi tarafından önemli bir ödeme kurumu lisansı sahibi olarak ön izin almıştı.

“MPI Lisansını Almak Onur Verici”

Circle CEO’su ve kurucu ortağı Jeremy Allaire, “Singapur, Circle’ın küresel genişlemesi ve değer değişiminde sürtünmesizlik ilkesiyle küresel ekonomik refahı artırma misyonu için önemlidir” açıklamasında bulundu. Allaire ayrıca “MAS’dan MPI lisansını almak onur verici ve ileride finansal teknoloji inovasyonunun geleceğini ilerletmek için Singapur’un dinamik ekonomisinin bir parçası olmaya devam etmek konusundaki taahhüdümüzü gösteriyor. Bu durum, teknoloji ve finans sektörü yeteneklerine iş ve kariyer fırsatları yaratmak suretiyle, Singapur’un gelişmekte olan teknoloji ve fintech sektörünü desteklemeyi amaçlamaktadır.” eklemesini yaptı.

Circle’ın baş strateji sorumlusu ve küresel politika müdürü Dante Disparte ise “Bu, Circle ve bölgedeki finansal altyapı ve dijital para birimlerinin geleceği için önemli bir adımdır. MPI lisansı almış olmamız, küresel düzeyde ileri düşünen liderler ve paydaşlarla çalışma taahhüdümüzü ve Singapur’un sorumlu finansal hizmetler inovasyonu merkezi olarak konumuna olan katkımızı temsil etmektedir.” dedi.