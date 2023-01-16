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Her Zaman Bildi! Dünyaca Ünlü CEO Bloomberg’e Konuştu: Bitcoin’de Tek Senaryo Kaldı!

Bitcoin (BTC) yeniden umut dağıtmaya başlarken, önde gelen bir bir finansal danışmanlık ve fintech şirketinin CEO'su BTC ve ABD ekonomisine dair görüşlerini paylaştı.
12:30
16 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden umut dağıtmaya başlarken, önde gelen bir bir finansal danışmanlık ve fintech şirketinin CEO’su BTC ve ABD ekonomisine dair görüşlerini paylaştı.

Nigel Green: ‘Tünelin Ucundaki Işık Görünmeye Başladı!’

deVere Group CEO’su Nigel Green’e göre, mevcut rallinin arkasındaki temel neden ABD’de enflasyonun zirveye ulaştığı ve önümüzdeki aylarda düşmeye devam edeceği yönündeki güçlü inanç.  Bitcoin, 8 Kasım 2022’den bu yana ilk kez 13 Ocak’ta 21.095 doların üzerine çıktı. Nigel Green’e göre, teknik olarak hala bir ayı piyasasındayız, ancak işaretler boğaların kontrolü geri almaya başladığını gösteriyor. Bitcoin fiyatı, hafta boyunca elde edilen kazanımların üzerine Cuma günü bir kez daha %3,8 arttı. Güncel verilere dikkat çeken Green, yalnızca son gün içinde yaklaşık 70 milyar dolarlık kripto ticaretinin yapıldığı tahmin ediyor.  Uzman, mevcut rallinin Perşembe günü açıklanan son ABD enflasyon verilerinin ardından başladığını da sözlerine ekledi. ABD’de TÜFE Aralık ayında bir önceki aya göre %7,1’den %6,5’e düştü.

Yöneticiye göre, dünyanın en büyük ekonomisinde enflasyon, FED’in agresif faiz artırımları sayesinde kontrol altına alınıyor. Bu durum, merkez bankasının ekonominin freninden ayağını çekmeye başladığını ortaya koyuyor. Green’e göre, Fed, daha büyük riskleri göze alamayacakları için faiz oranları artırmaya bir süre daha devam edecek. Piyasalarda aşırı heyecandan ve  rehavetten kaçınmak için yetkililer de şahin bir duruş sergilemeye devam edecekler. deVere CEO’su, merkez bankalarının 2022’de politika sıkılaştırması nedeniyle en sert şekilde düşen varlık sınıflarının, faiz artırım programlarının gevşetilmesi sırasında en güçlü performans gösterenler olabileceğini tahmin etti. Bu nedenle, Fed mevcut para politikasından geri adım attığında hisse senetleri ve Bitcoin, büyük oranda değer kazanacak.

Buzlar Eriyor

Merkez bankaları faiz artırımlarına son verdiği zaman, Bitcoin ve hisse senetleri diğer piyasalardan daha iyi performans gösterebilir. Bu nedenle, birçok yatırımcı dipten almaya devam edecek. Bitcoin‘in 2022’de değerinin %60’ından fazlasını kaybetti. Sektördeki krizler ve makro ekonomik görünüm, kripto para piyasasına büyük darbe vurdu.  Green, enflasyonun yavaşlamaya başladığına dair artan işaretler arasında “kripto kışının” önümüzdeki günlerde biteceğini iddia etti.

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