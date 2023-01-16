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Her Kafadan Bir Ses Çıkıyor! 5 Uzman Bitcoin’de Gerçek Tabloyu Açıkladı: Boğa Bu Seviyede Başlayacak!

Bitcoin (BTC) yeni bir döneme girerken, önde gelen 5 analist BTC'nin bir sonraki hamlesine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.
19:00
16 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yeni bir döneme girerken, önde gelen 5 analist BTC’nin bir sonraki hamlesine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Bu Seviyeler Geçilmeli!

Bitcoin, Cuma günü 18.420 dolar direncini aştıktan sonra 21.000 doların üzerine çıkmayı başardı. Uzmanlar farklı açıklamalar yaparken, yatırımcılar ‘kripto-kışı’nın bitip bitmediğini merak ediyor.  AvaTrade analiz direktörü Naeem Aslam’a göre, Btcoin’de kesinlikle farklı bir süreç başladı. Ancak Bitcoin’in mevcut kripto kışını henüz atlattığını söyleyemeyiz. Ayı piyasasının sona ermesi için Bitcoin’in 30.000 doları geçmesi gerekiyor.

Geçen Cuma günü Bitcoin‘in 18.420 dolardaki direnci aştıktan sonra 21.400 dolara yükseleceğini doğru tahmin eden Bolsamanía’nın teknik analisti César Nuez, Aslam ile aynı fikirde. Nuez’e göre, orta ve uzun vadede bir somut bir toparlanma görmek için 25.270 doların üzerinde bir kapanış beklemeliyiz. Bitcoin’in 30.000 dolra ulaşması için %34 artış kaydetmesi gerekiyor. Analist riskin hala devam ettiğini ve ilk destek seviyesinin 16.090 dolarda olduğunu belirtiyor.

İyimserlik Hakim!

Uzmanlara göre, önde gelen indikatörlerinden Bollinger Bandları BTC fiyatının yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Bununla birlikte, RSI, aşırı alım bölgesinde neredeyse 90’a ulaştığı için düzeltme olasılığını gösteriyor. Kıdemli analist Michael van de Poppe ve Credible Crypto, Bitcoin fiyatı konusunda iyimserliğini sürdürüyor. Michael van de Poppe, şu anda 102,50’nin üzerinde olan ABD dolar endeksindeki (DXY) sıçramanın ortasında BTC fiyatının 21.000 doların altına düşeceğine inanıyor. Ancak orta ve uzun vadede BTC artış kaydetmeye devam edecek. Diğer bir analist Credible Crypto da Elliott Dalga Teorisi’ne dikkat çekerek, BTC’nin uzun vadede 60.000 dolara ulaşacağını iddia etti.   Piyasada Tedtalksmacro olarak bilinen analist ise BTC’nin ivme kaybedeceğini iddia etti.

Bitcoin, uzun bir ardan sonra yeniden heyecan yaratmayı başardı. 21.000 dolar seviyesini aşmayı başaran Bitcoin, an itibariyle 20.861 dolardan işlem görüyor. ABD’den gelen olumlu enflasyon verileri ve FTX krizindeki yeni gelişmeler, Bitcoin’in artış kaydetmesine önemli rol oynadı. FTX‘in iflası sırasında, Bitcoin değerinin %27’sini kaybetmişti. Bitcoin yeniden gaza basarken, BTC’de çok sayıda kısa pozisyon tasfiye edildi. Bitcoin’in bu noktadan sonra hangi yöne gideceği merak konusu oldu. Bu süreçte makro faktörler kritik önem teşkil ediyor.

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