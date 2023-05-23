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Terra Classic (LUNC) fiyatındaki düşüş trendini düşen trend çizgisi (sarı) yönlendiriyor. Popüler altcoin’in fiyatı, 3 Şubat’taki 0,000211 dolardaki zirve değerinden başlayarak yüzde 58,3 gibi önemli bir oranda düşerek 0,000087 dolardaki fiyata itti. Kripto para piyasasındaki mevcut belirsizlikle birlikte değer kaybettiği görülen LUNC, alıcıların dinamik dirence yeniden meydan okumasına izin verecek olan hazırlık hareketini yaparak yatay hareket etti. Fiyatın düşen trend çizgisi karşısında göstereceği reaksiyon, LUNC fiyatındaki düzeltmenin devam edip etmeyeceğini ya da yeni bir toparlanma rallisinin tetiklenip tetiklenmeyeceğini göstermesi için çok önemli bir an olarak hizmet edecek.

Terra Classic Fiyat Analizi

LUNC fiyatı, geçtiğimiz iki ay boyunca düşen direnç trend çizgisini kıramayarak üç kez aşağı yönde hareket etti. Bu durum yatırımcıların piyasa rallilerinde aktif olarak satış yaptığını gösteriyor ki bu yerleşik düşüş trendinin önemli bir işaretidir.

Kripto para piyasasının geri kalanı belirsizlik ile karşı karşıya iken, LUNC fiyatı 0,00008 dolardaki psikolojik desteğin üzerinde geçici bir yatay trend gösteriyor. Bu akümülasyona dayalı fiyat hareketi, altta yatan düşüş momentumunu yenileyebilecek düşen trend çizgisine çarpmak zorunda. Düşen trend çizgisinden olacak potansiyel bir geri dönüş, altcoin’i yüzde 28 aşağı çekerek 0,000062 dolar seviyesine düşürebilir.

Tam tersi senaryoda ise yukarıda belirtilen trend çizgisinden yükselişin kırılımı beklenebilir. Kırılma sonrası başlayabilecek ralli ile fiyat, ilk hedef seviye olan 0,000012 dolara hareket edebilir.

LUNC Teknik Analiz

Destek ve direnç seviyelerini belirlemeye yarayan pivot seviyeleri göstergesi, LUNC fiyatının 0,00007 dolar ve ardından 0,000062 dolarda önemli talep baskısıyla karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor. Alternatif olarak, 0,000096 dolar ve 0,000116 dolar yüksek arz bölgeleri olarak duruyor.

40 seviyesinde bulunan Yönlü Hareket Endeksi (ADX) eğimi, altcoin‘de devam eden düşüş trendinin istikrarsızlığını ortaya koyarken, yatırımcıların yakında düşen trend çizgisinden bir kırılım yapabileceklerinin işaretini veriyor.

LUNC Fiyatı 0,00012 Dolar Seviyesine Ulaşır mı?

Terra Classic fiyatı için herhangi bir yükseliş potansiyeli, düşen trend çizgisinin üzerinde olacak kırılıma bağlı olacak. Bu trend çizgisinin üzerindeki potansiyel bir kırılma yani günlük mum kapanışı satın alım baskısını geri kazandıracak ve alıcılara 0,00012 dolara ulaşmaları için önemli bir fırlatma rampası görevi görecek