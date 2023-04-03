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  •   Hepsi Patlamaya Hazır! Grafikleri Işığında Bu Ay İçinde Satın Alınabilecek En İyi 3 Altcoin!

Hepsi Patlamaya Hazır! Grafikleri Işığında Bu Ay İçinde Satın Alınabilecek En İyi 3 Altcoin!

Sizin için 2023'te sert yükselebilecek en iyi yapay zeka altcoinleri'nden 3'ünü derledik. İşte o altcoin'ler.
22:55
3 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

OpenAI tarafından geliştirilen ve viral olan Yapay Zeka (AI) zeka sohbet robotu ChatGPT’nin piyasaya sürülmesinin ardından bu yılın başında popülerlik ve fiyat artışı gören AI altcoin’lerindeki meraklı bekleyiş sürüyor. Kripto para piyasasındaki son düşüşün ortasında bu altcoin’lerle ilgilenen yatırımcılar bir indirim fırsatı sunabilecek önemli bir düzeltmeyle karşı karşıyalar. Sizin için 2023’te sert yükselebilecek en iyi yapay zeka altcoinleri‘nden bazılarını derledik. İşte o altcoin’ler.

The Graph (GRT)

The Graph‘ın günlük zaman dilimi grafiğindeki fiyat yükseliş formasyonu olan fincan ve kulp formasyonu gösteriyor. Bu ünlü yükseliş modeli genellikle piyasa dibe vurduğunda görülür ve yükseliş momentumunun yenilenmesi için altcoin fiyatını yukarı yönde baskılama potansiyeline sahiptir.

GRT fiyatı, şu an itibariyle yukarıdaki grafikte gösterildiği gibi modelin kulp kısmını oluşturuyor ve piyasadaki artan belirsizliğin ortasında 0,16 ila 0,13 dolar seviyeleri arasında akümüle oluyor. Bu yazının hazırlandığı sırada 0,1398 dolardan işlem gören GRT, 0,13 doları yeniden test etmek için düşmeye devam ediyor. Fiyatın 0,13 dolar veya 0,108 dolar desteğinin üzerinde kalmayı başarması söz konusu yükseliş formasyonunun etkisi altında fiyatın 0,21 doların engelinin üzerine çıkmasını sağlayabilir.

SingularityNET (AGIX)

Piyasada devam eden belirsizliğin ortasında düşen SingularityNET fiyatı 0,386 dolar ila 0,36 dolar aralığında yerel desteğin üzerinde yatay hareket ediyor. Altcoin’in fiyatı şu anda 0,45 dolardaki alım zirvesi ile 0,386 dolardaki satış zirvesi arasında akümüle oluyor. Bu akümülasyona rağmen günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) eğimindeki yükseliş, artan momentumunun altında yatan büyümeyi ve AGIX fiyatının 0,45 doları aşması için daha iyi bir ihtimal olduğunu gösteriyor.

Bu kırılma, AGIX yatırımcılarının 0,55 dolardaki fiyatın önündeki engeli kırıp geçmeye teşvik edebilir.

Render Token (RNDR)

Render Token, yaklaşık iki aydır düşen kanal formasyonunun etkisi altında sürekli olarak düştü. RNDR fiyatı yazım sırasında 1,31 dolar seviyesinde ve formasyonun direnç çizgisinden geri dönüş işaretleri veriyor. Bu geri dönüş genellikle kanal formasyonlarında yeni bir ayı döngüsünün başlamasını tetikler ve bu devam eden düşüş trendinin son dip seviyesini (0,94 doları) aşabilir. Her halükarda teoride düşen kanal formasyonunun direnç trend çizgisinin kırılmasıyla yukarı yönde güçlü bir hareket olması beklenebilir.

Bu nedenle RNDR ile ilgilenen yatırımcılar 2,2 dolar seviyesine doğru bir boğa koşusunu teşvik edebilecek bir trend çizgisi kırılmasını beklemeleri gerekiyor.

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