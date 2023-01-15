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Henüz Erken! Dünyaca Ünlü CEO’dan Kritik Bitcoin Uyarısı: Hazır Olun!

Bitcoin (BTC) yatırımcısında umutlar yeniden filizlenirken, önde gelen bir analist kritik bir riske dikkat çekerek önemli bir uyarıda bulundu. 
18:00
15 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yatırımcısında umutlar yeniden filizlenirken, önde gelen bir analist kritik bir riske dikkat çekerek önemli bir uyarıda bulundu.

Bitcoin Rallisi Kısa Soluklu!

Bitcoin’in hakimiyeti, geçen hafta yaklaşık %2’den fazla artış kaydetti. Bitcoin 20.000 doların üzerinde kalırken kritik metrik de birkaç ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Metrik, altcoin’lerin dün kayda değer kazançlar elde etmesine rağmen yükseldi. Ancak, bugün altcoin’ler de ivme kaybetti. Düşük volatilite nedeniyle uzun bir süredir yerinde sayan ve 17.000 doların altında kalan Bitcoin, nihayet harekete geçti. 2022’de meydana gelen sert çöküşler ve krizler, Bitcoin‘e büyük darbe vurdu.  Bitcoin, geçtiğimiz birkaç günde %23 oranında değer kazandı. BTC, önce 18.000 doların üzerine çıktı, daha sonra 19.000 doları aştı ve Cuma akşamı 20.000 dolara yaklaştı. İlerleyen saatlerde ise BTC  21.250 dolara  kadar çıktı.

Bitcoin son 2 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, FTX krizi öncesi seviyelere dönmeyi başardı. Bitcoin’in piyasa değeri ise 400 milyar dolara yakın bir seviyede bulunuyor. Ancak, bazı uzmanlar Bitcoin rallisine şüpheci yaklaşıyor. Fairlead Strategies‘in CEO’su Katie Stockton, Bitcoin’i bir yıl içinde ilk kez 200 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkaran ralli hakkında uyarıda bulundu. Uzmana göre, aşırı alımlı kısa vadeli okumalar, pozitif momentuma meydan okuyor, bu nedenle ralli sona erebilir. Stockton’a göre, yüzde 61 Fibonacci geri çekilme seviyesinin olduğu 21.500 dolar yakınında direnç bulunuyor.  Bu nedenle, Bitcoin düşmeye devam edebilir.

Risk Devam Ediyor!

Kripto paralardaki  ivmeye rağmen, piyasada baskı ve kriz ortamı devam ediyor. Perşembe günü Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Gemini ve Genesis’in kayıt dışı menkul kıymetler sattığını iddia ederek bu iki şirketi hedef aldı. Crypto.com çalışanlarının %20’sini işten çıkaracak, FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried ise yine kendini savundu ve platformun müşterilerinden para çalmadığına dair güvence verdi.  Dexterity Capital analistlerinden Micheal Safai’ye göre, yeni iflaslar Bitcoin fiyatını etkileeycek.Hala çözülmemiş sorunlar mevcut. Bu nedenle piyasasın zamana ihtiyacı var. Pek çok analist, Fed’in şahin duruşu ile piyasanın büyük bölümünün beklentileri arasında hala “gerçek bir kopukluk” olduğunu ekliyor ve merkez bankasının geri adım atması konusunda heyecanlanmak için henüz çok erken olduğu konusunda uyarıyor.

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