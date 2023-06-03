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Kripto analiz aracı 100eyes Crypto Scanner’ın bildirdiğine göre, piyasa değerine göre sırasıyla ikinci ve altıncı en büyük kripto para olan Ethereum‘un ETH’si ve Ripple‘ın XRP’si oldukça önemli olarak görülen yatay direnç seviyelerine yaklaşıyorlar. Peki bu ne anlama geliyor, gelin daha yakından bakalım.

Yatırımcıların Gözü Hem ETH Hem XRP’de

Teknik analizde önemli bir terim olan yatay direnç, bir varlığın ya da kripto paranın geçmekte zorlandığı, geçilmesi halinde önemli hareketliliğin olacağı fiyat seviyesini yansıtır. Genellikle arz akışının (satış emirleri) fiyatın daha fazla ilerlemesini engelleyecek kadar güçlü olduğu fiyat noktasını ifade eder.

En büyük ikinci kripto para ve aynı zamanda en büyük altcoin olan Ethereum (ETH), yaklaşık 229 milyar dolarlık piyasa değerine ve haftalık yüzde 3,80’lik yükseliş oranına sahip. ABD merkezli Blockchain şirketi Ripple’ın ihraç ettiği XRP‘nin piyasa değeri ise yaklaşık 27 milyar dolar, ancak CoinMarketCap’in verilerine göre son yedi günde yüzde 11,21’lik yükselişle hem en büyük kripto para Bitcoin (BTC) hem de ETH’den daha iyi performans gösteriyor. Bu yazının yazıldığı sırada ETH bin 902 dolardan, XRP ise 0,5255 dolardan işlem görüyor.

ETH için yatay direnç seviyesi bin 900 dolar ila bin 920 dolar aralığında yer alırken, XRP için yatay direnç seviyesi 0,52 dolar ila 0,53 dolar aralığında yer alıyor. Bu aralıklara olan fiyat hareketleri yükseliş momentumunu yansıtıyor ve fiyatların hızla yaklaştığı yatay direnç seviyeleri ile bu yükseliş momentumunun gücü test edilecek.

Teknik Analizde Yatay Direnç Seviyeleri

Teknik analizde, yatay direnç seviyeleri genellikle yatırımcılar için psikolojik fiyat bariyerleri görevi görürler. Bu noktalar tipik olarak, yatırımcıların fiyat zirvelerinden faydalanmak için ellerindeki varlıkları satmaya karar vermeleriyle ortaya çıkan yüksek satış baskısını yansıtır.

Bu güçlü direnç seviyelerine ulaşmak her zaman için düşüşle de sonuçlanmaz. Fiyat, potansiyel olarak yatay direnç seviyesini geçme eğilimi gösterebilir ve ardından direnç seviyesinin üzerinde akümüle olmaya başlayabilir.