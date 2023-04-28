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2021 yılındaki boğa sezonunda en popüler ve etkili analistlerin başında geliyordu. Herkes onun tahminlerini heyecanla takip etti. Derken 2021 Aralık ayındaki tahmini tutmadı ve 2022 yılında kripto yatırımcısı büyük bir yıkım yaşadı. Geçtiğimiz yıl Vitalik Buterin dahil çok sayıda isim onunla dalga geçerken boğanın en iyi analisti yeniden sahneye çıkıyor.

Bitcoin Alınır Mı?

PlanB takma adıyla bilinen kripto para analisti 2021 yılına damga vurmuştu. Takma isimli analist, yaklaşık 2 milyon yatırımcıya Bitcoin’in muhtemelen stoktan akışa (S2F) modelini izleyeceğini ve yıl sonundan önce 29.550 dolar olan mevcut fiyatından %588’den fazla yükselerek 200.000 dolara ulaşacağını söyledi.

PlanB’ye göre, Bitcoin’in Nisan 2024’te tarihi zirvesine koşması gerekiyor. Halving denilen ödül yarılanması bu tarihte gerçekleşecek ve BTC madencileri her bloktan yarı yarıya daha az ödül alacak. Dört yıllık periyotlarda görülen halving kral kripto para biriminin piyasaya sürülen yeni arzını zaman geçtikçe kısıyor.

PlanB şunları söyledi;

“2024 yarılanma döngüsü çok ilginç olacak. Ya 2022 bir aykırı değerdi ve 2023+ S2F model çizgisine geri dönecek. Ya da S2F/halving ile fiyat arasında doğrusal olmayan bir ilişki var, azalan getiri. Benim görüşüme göre 2022 bir aykırı değerdi ve üstel büyüme ~%50 benimsemeye kadar devam edecek. Bunu zaman gösterecek.”

Bitcoin Uzun Vadeli Hedef

Yatırımcılar geleneksel olarak altın ve gümüş gibi emtiaların fiyat hareketlerini tahmin etmek için S2F modelini kullandılar. Model, bir varlığın performansını, varlık daha kıt hale geldikçe fiyatın arttığı teorisine dayanarak tahmin eder. PlanB ayrıca Bitcoin’in değerinin, dijital varlığın daha geniş çapta benimsenmesiyle daha da yükseleceğini öngörüyor. PlanB, dünyada 56 milyon milyoner olduğunu belirtirken sadece bir milyon bireysel Bitcoin sahibi olduğunu tahmin ediyor.

“Borsalarda bitcoin tutan insanları hodler olarak saymıyorum (onlar daha çok traderlar). Dolayısıyla, gerçek zincir üzerinde bitcoin tutan kişilere bakarsak, üzerinde 0,1 BTC’den fazla olan yalnızca 3,5 milyon BTC adresi var… ve birçok hodler’ın birden fazla adresi var, bu nedenle bu sayı muhtemelen ~1 milyon yatırımcıya dönüşüyor. Dünyada 56 milyon fiat milyoneri, 1 BTC’den fazla olan 1 milyon Bitcoin adresi. Daha yolun başındayız.”

Bitcoin’in büyümesini savunan analist, piyasalara likidite enjekte edildiğinde Bitcoin’in altın ve hisse senedi gibi varlıklardan daha iyi performans gösterdiğini de belirtiyor.

Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 29.545 dolarda bulunuyor ve kripto paraların kümülatif değeri yeniden 1,2 trilyon doların üstünde.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.