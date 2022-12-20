Kripto para piyasası hem sektördeki hem de makroekonomik krizlerle başa çıkmaya çalışırken, önde gelen 2 analist Bloomberg'e önemli açıklamalar yaptı.

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Kripto para piyasası hem sektördeki hem de makroekonomik krizlerle başa çıkmaya çalışırken, önde gelen 2 analist Bloomberg’e önemli açıklamalar yaptı.

Fairlead Strategies Kurucusu: Yeni Dip Geliyor!

Küresel ekonomideki risk devam ederken, ekonomistler politik gelişmeleri yakından izliyor. Enerji ve tedarik zinciri krizi gibi kritik olaylar, Batı’daki enflasyonu ve merkez Bankaları’nın para politikasını etkiliyor. Hisse senetleri düşmeye devam ederken, Bitcoin ise üç haftanın en düşük seviyesine geriledi. BTC, Salı günü %1,9 değer kaybederek 16.277 dolara düştü. Bu, 29 Kasım’dan bu yana en düşük seviye oldu. Altcoin’ler de özellikle Binance krizi nedeniyle daha sert bir darbe aldı. Ethereum %2,1 değer kaybederek 28 Kasım’dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Federal Rezerv’in olası faiz artırım yorumuna ilişkin endişeler, piyasaları baskı altında tutmaya devam ediyor.

Önde gelen yatırım şirketinden Fairlead Strategies LLC’nin kurucusu Katie Stockton, önümüzdeki haftalarda Bitcoin’in 15.600 dolar civarındaki Kasım düşük seviyelerini yeniden test etmesini bekliyor. Yöneticiye göre, nihayetinde Bitcoin daha düşük bir taban seviyesine inerek 13.900 dolara kadar düşecek. Bitcoin, geçen yılın sonlarında rekor seviyelere ulaştıktan sonra, Fed’in niceliksel sıkılaştırma politikası, Terra ekosistemindeki çöküş, Three Arrows Capital ve borsa FTX’in iflası gibi krizler nedeniyle büyük darbe aldı. Bitcoin, son birkaç yıldır ABD hisse senetleri ile yüksek korelasyon içerisinde. Fundstrat dijital varlık stratejisti Sean Farrell, Pazartesi günü Bitcoin’de meydana gelen düşüşün nedeninin borsadaki sert düzeltme olduğunu belirtti.

Yeni Krizler: Yeni Satış Baskısı!

Kripto para piyasası zirvesinden %70 düştü. Bazı uzmanlara göre, BTC’de taban seviye görüldü. Ancak birçok analiste göre mevcut krizler nedeniyle bu, başka bir panik satış olmayacağı anlamına gelmiyor. Piyasalar hafta sonu çok az hareketle yatay yönde seyretti. Kripto para piyasasının toplam değeri 840 milyar dolar. CoinGecko’ya göre BTC an itibariyle 16.806 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin, geçen haftanın başlarında FTX’in geçen ay iflas başvurusunda bulunmasından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı. ABD ekonomisi, Federal Rezerv’in para politikası nedeniyle resesyon riski altına girerken, kripto paralar ABD hisse senetleri ile birlikte düştü. ABD’den gelen düşük enflasyon nedeniyle ivme kazanan Bitcoin, yeniden düşüş eğiliminde. Bitcoin zirvesinden yaklaşık %65 düştü.