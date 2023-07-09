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En popüler altcoinlerden biri ve gelecek vadedenler arasında kabul ediliyordu. Ancak son sinyaller karışık. Merge ile yıldızı daha da parlayan LDO Coin bugünlerde beklenen ilgiyi görmüyor. Ancak beklenti altcoin kralı büyüdükçe LDO Coin talebinin de artacağı yönündeydi. Ethereum büyümesi devam ederken LDO Coin cephesinde neler oluyor? İşte detaylar?

Lido DAO (LDO)

Lido likit stake dünyasında geride kalmaya başladı. Protokolün yerini alacak yeni oyuncular onun daha da zayıflamasına neden olabilir. Yine de mevcut konumu o kadar da kötü değil. LDO son olumsuz sinyallere rağmen genişleyen likit staking ortamında rakiplerinin önünde yer almaya devam etti.

Glassnode’un verilerine göre, Lido Staked ETH (stETH) arzı, en yakın rakibi RocketPool’un rETH’inden yaklaşık 16 kat daha fazlaydı.

Lido DAO şimdilik kendi alanında liderlik koltuğunda oturmaya devam ediyor. Ancak yeni oyuncular büyümeye devam ediyor ve büyüme hızları heyecan verici.

LDO Coin Yorum

Piyasadaki ikinci en büyük likit stake tokeni olan rETH’in dolaşımdaki arzı stETH’e kıyasla oldukça hızlı büyüyor. Lido’nun likit staking türevi yılbaşından bugüne %54 artarken, rETH’inki %157 ile ilkinden neredeyse üç kat daha fazla büyümüştür. Dahası, Glassnode’dan alınan ek veriler, stETH’e yönelik artan talebin yeni token sahiplerinde bir artışa dönüşmediğini ortaya koydu. Lido‘nun Mayıs ortasında kilitli ETH’lerin çekilmesine olanak sağlamasından bu yana, yeni adreslerdeki büyüme sabit kaldı.

RocketPool ve FRAX gibi diğer protokollerin LST’leri, Şanghay Yükseltmesinin ardından yeni kullanıcılarda belirgin bir artışa tanık oldu. Bu bulgular, LDO tarafından yapılan yeni para yatırma işlemlerinin çoğunun mevcut stETH sahiplerinden geldiğini göstermiştir. Bu kohort muhtemelen ilk aşamada para çekme işlemlerini test ediyordu ve süreçten memnun kaldıktan sonra ETH’yi yeniden almaya devam etti.

Bu durum, stETH token sahiplerinin bakiyelerinin yörüngesini analiz ederek de açıklanabilir. Lido’da para çekme işlemleri etkinleştirildikten sonra, stETH varlıklarında keskin bir düşüş yaşandı, bu da kullanıcıların LST’lerini ETH için kullandıkları anlamına geliyordu. Ancak, ortalık durulduktan sonra ortalama token bakiyesi 51’e yükseldi.

Kategori olarak, Likit stake protokolleri Shapella’dan sonra hakimiyetlerini genişletti ve merkezi borsalar (CEX) ve stake havuzları gibi diğer stake seçeneklerinden daha iyi performans gösterdi. Dune’dan elde edilen veriler, likit staking kuruluşlarının ETH staking‘ine katkısının Shapella’dan bu yana %31’den %37’ye yükseldiğini vurgulamıştır. Buna karşılık, CEX’ler aracılığıyla stake edilen ETH miktarı aynı zaman diliminde %34’ten %20’ye düşmüştür.

Merkezi borsalardaki zayıflığın riskini azaltmak için temkinli davranan yatırımcılardan geldiği düşünülebilir. Uzun vadeli yatırımcılar ETH varlıklarını kilitlerken merkezi olmayan platformların daha az riskli olduğu varsayımıyla hareket ediyor. Diğer taraftan eğer LDO büyümesi rakiplerinin gerisinde kalmaya devam ederse bu onun geleceğine dair beklentileri olumsuz etkileyebilir.