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Bitcoin (BTC) son günlerde yine yerinde sayarken, kritik indikatör BTC’nin hangi yöne gideceğine dair somut ipuçları veriyor.

‘MVR Tripple Ribbon’: Bitcoin, Bu Seviyelere Düşebilir

Kripto para piyasası, geçen hafta yine ivme kaybetmeye başladı. Bitcoin 15 Ağustos’tan bu yana yaklaşık % 14 oranında düşüş kaydederken, altcoin’lerde kayıplar yaşadı. Güncel verilere göre, BTC fiyatının hangi yöne gideceğine dair somut ipuçları veren kritik bir indikatör, yine alarm veriyor. Birkaç farklı zaman diliminde BTC’nin ortalama fiyatını ölçmek için yaygın olarak kullanılan popüler bu metriğe göre, BTC daha fazla değer kaybedecek. Bitcoin’in fiyatı, 25.000 dolardan şu anda 21.500 dolar civarında işlem gördüğü seviyeye düştü. Bu, sekiz gün içinde %14’lük bir düşüşü temsil ediyor. Analitik şirketi CryptoQuant analistleri ‘Bitcoin MVR Tripple Ribbon’ indikatörüne dikkat çekti. Bu metrik, 10 günlük, 15 günlük ve 20 günlük olmak üzere üç hareketli ortalamayı kapsıyor. Analistler, şu açıklamayı yaptı

3 farklı zaman diliminde Bitcoin’in hareketli ortalamasını dikkate alan indikatör, BTC fiyatının daha fazla düşeceğine işaret ediyor. Metrik, bu yıl 5 kez sinyal verdi. Bu yıl benzer bir sinyal sonrası Bitcoin %30 oranında düşüş kaydetti.

Analistler, indikatörün BTC‘de yine %30 oranında bir çöküş meydana gelebileceğine işaret ettiğini söyledi. Bu durumda, Bitcoin yine 20.000 doların altına düşerek piyasada korkuya neden olacak. Zincir üstü analist Willy Woo tarafından paylaşılan verilere göre, Bitcoin’in 21.000 dolara düşmesine çoğunlukla kurumsal yatırımcılar tarafından 3AC ölçeğinde yapılan satışlar neden oldu. Bitcoin veya Ethereum gibi risk altındaki varlıklar, olumsuz makro ortamın neden olduğu satış baskısı nedeniyle ivme kaybediyor. Ne yazık ki, BTC’nin dibe ulaştığını gösteren hiçbir sinyal olmadığı için mevcut rallinin devam edip etmeyeceği henüz belli değil.

Bitcoin’in Önündeki En Büyük Engel..!

Federal Rezerv’in para politikasını sıkılaştırma konusundaki endişeler, küresel piyasaları etkilemeye devam ediyor. BTC’nin 25.000 doların üzerine çıkması, umutları yeniden filizlendirmişti. Ancak, ayı piyasasın etkileri hala boy gösteriyor. Haziran ayındaki ayı piyasasının en düşük seviyelerinden aşamalı olarak tırmanan kripto paralar yine Fed engeline takıldı. Fed’in faiz oranlarını daha da artırma ve likiditeyi azaltma taahhüdü nedeniyle Bitcoin, bekleneni veremedi.

ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Pazartesi günü yine düşüş kaydetti. Bitcoin ve hisse senetleri arasındaki korelasyon göz önüne alındığında kripto paralar üzerindeki baskı da devam ediyor. Makroekonomik şartlar ve yüksek enflasyonun düşürülmesi hedefi, piyasaların önündeki en büyük engel olarak nitelendiriliyor