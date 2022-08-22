Güney Koreli 7 büyük aracılık şirketi, Terra (LUNA) ekosisteminin çöküşünün ardından kendi kripto para borsalarını kurmak için harekete geçti.

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Güney Koreli NewsPim gazetesinin bugünkü haberine göre, ülkedeki yedi büyük geleneksel aracılık şirketinin gelecek yılın ilk yarısına kadar kendi kripto para borsalarını kurmak için harekete geçti.

Şirketler Arasında Samsung da Var

NewsPim gazetesinin haberine göre, şirketlerin kendi kripto para borsalarını kurmak ve işletmek için Güney Koreli düzenleyiciden ön onay aldılar ve bir çatı şirketi kurmak için resmi başvuruda bulundular. İsimsiz kaynaklara atıfta bulunulan haberde, ülkenin önde gelen aracılık şirketi Mirae Asset Securities ve teknoloji devi Samsung’un şirketi Samsung Securities’inin yedi şirket arasında yer aldığı belirtiliyor.

NewsPim’in bildirdiğine göre, Mirae, bağlı kuruluşu Mirae Consulting bünyesinde çeşitli kripto paralar ve değiştirilemez token’lar (NFT’ler) için teknik personel istihdam eden bir yan şirket kurarken, teknoloji devi Samsung’un Blockchain tabanlı menkul kıymet token’ları pazarına nasıl giriş yapabileceği araştırmakla meşgul. Gazete, geçen yılın sonunda Samsung‘un bir kripto para ticaret platformu kurmak için personel bulmakta zorlandığını iddia etmişti.

Güney Kore ve Kripto Paralar

Mayıs ayında göreve başlayan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, adaylık sürecinde kripto para endüstrisi ile daha dostça hareket edileceğinin ve yeni kripto para projelerinin geliştirilmesinin sözünü vermişti. Bununla birlikte, algoritmik stablecoin TerraUSD‘nin (UST) ve Terra (LUNA) ekosisteminin tamamen çökmesiyle ülkedeki düzenleyicilerin kripto paralara yaklaşımı önemli ölçüde değişti ve hiç olmadığı kadar sertleşti.

NewsPim, büyük geleneksel aracılık şirketlerinin kripto para sektörüne girmek istemesinin Yoon’un düzenlemeleri gevşetmesiyle doğrudan doğruya uyumlu olduğunu belirtiyor. Eski Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-In yönetiminde, Güney Koreli yetkililer gelişen kripto para sektörünü düzenleme çalışmaları yapıyordu. Bu çalışmalar kapsamında kripto para borsalarının zahmetli bir denetim sürecinden geçerek lisans alamaları şart koşuluyordu.