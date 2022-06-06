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Güncel Bitcoin Verileri Açıklandı: Yükseliş Sürer mi?

Bitcoin (BTC) oldukça volatil bir hafta geçirdi. Bununla birlikte, BTC, yaklaşık üç ay içinde ilk haftalık yeşil mumunu kaydetmeyi başardı. Uzmanlara göre, mevcut toparlanma kısa soluklu olabilir
12:30
6 Haziran 2022
Santiment Heyecanlandırdı! Bitcoin'de (BTC) Kayda Değer Bir Sıçrama Yaşanabilir
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika
Bitcoin (BTC) oldukça volatil bir hafta geçirdi. Bununla birlikte, BTC, yaklaşık üç ay içinde ilk haftalık yeşil mumunu kaydetmeyi başardı. Uzmanlara göre, mevcut toparlanma kısa soluklu olabilir.

”Ölü Kedi Sıçraması”

Bitcoin, 589 milyar dolarlık piyasa değeri ve %4 artışla an itibariyle 31.244 dolardan işlem görüyor. Haftalık grafikte, Bitcoin %2,32 arttı. Bugün gerçekleşen toparlanma Bitcoin yatırımcılarını umutlandırmış olabilir. Ancak, analistlere göre bu geçici bir durum ve ‘ölü ked isıçraması” niteliğinde bir hareket. Trendin tersine dönmesi için BTC’nin kritik direnç seviyelerini geçmesi gerekiyor. Bazı analistler, bunun sadece bir ayı piyasası rallisi olabileceğini ve daha fazla düzeltme yaşayabileceğimizi öne sürüyor.
Teknik grafiği incelediğimizde, Bitcoin hala 200 günlük hareketli ortalamanın (DMA) üzerinde işlem görüyor. Tarihsel olarak BTC, mevcut seviyelerden %25 aşağıda olan 200 DMA veya hemen altında dip yaptı. Popüler kripto analisti Rekt Capital bu durumu şöyle açıklıyor:
 Tarihsel olarak BTC, 200 haftalık MA (turuncu) seviyesinde, civarında veya hemen altında dip yapma eğilimindedir. Bu yüzden, BTC’nin mevcut fiyatlardan  %25 daha düşmesi gerekecek.

Bloomberg: Madenciler, Satmaya Devam Ediyor

Geçen hafta, yönetim altındaki kripto fon varlıkları (AUM), Temmuz 2021’den bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Bu, kısmen ABD Federal Rezervi’nin bu ay bilançosunu küçültmeye başlama kararından sonra kripto paralar ve hisse senedi piyasalarındaki mevcut fiyat düşüşünün bir sonucu. Glassnode’dan gelen verilere göre, Bitcoin madencileri son piyasa düzeltmesi sırasında yoğun bir şekilde satış yapıyor. Glassnode şu önemli açıklamayı yaptı:

Bitcoin madencileri, satmaya devam ediyor. Madencilerin bakiyeleri son zamanlarda büyük oranda düştü. Madenciler, ayda 5 bin ila 8 bin BTC satıyor. Ancak bu hafta bu sayı azaldı ve 3,300 BTC’ye düştü
CoinMetrics’ten alınan verilere atıfta bulunan Bloomberg raporu, Bitcoin madencilerinin Mayıs ayının son ayında borsalara yaklaşık 200.000 BTC aktardığını gösteriyor. Satış yapan şirketlerin başında, Riot Blockchain gibi halka açık en iyi madencilik firmalarını geliyor. Madencilik donanım pazarı ve barındırma hizmetleri sağlayıcısı Compass Mining’in direktörü Will Foxley, Bloomberg’e şunları söyledi:
Bence madenciler, makroekonomik ortamdan endişe duyuyorlar ve operasyonları güvende tutmak için Bitcoin’i bu seviyelerde satmanın muhtemelen mantıklı olduğunu düşünüyorum.

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