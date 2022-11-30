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Güncel Bitcoin (BTC) Tahminleri! Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Kripto para yatırımcıları bugün düne göre mutlu uyandı çünkü BTC ve altcoinler yeşile dönmüştü. Peki bu devam edecek mi?
18:20
30 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kral kripto para birimi bugün 17.000 doların üzerine çıktı ve yazı hazırlandığı sıra 16.800 dolardan alıcı buluyor. Kritik 16.800 direncinin üzerinde daha fazla kapanışa ihtiyaç var ve önümüzdeki saatler oldukça önemli. Bugünün hangi önemli gelişmelere gebe olduğundan zaten bahsetmiştik. Şimdi Bitcoin için güncel görünüm ve beklentileri ele alalım. Kripto paraların yükselişi devam edecek mi?

Bitcoin Tahminleri

Bitcoin fiyatı, günlerce bu seviyenin yakınında mücadele ettikten sonra bugün nihayet 16.500 dolar seviyesinin üzerine çıktı. BTC fiyatı son 24 saatte neredeyse %3 artarak 17.021 dolara ulaştı. Zincir üzerindeki veriler ve kripto analistleri Bitcoin’in daha fazla kazanç kaydetmesini beklerken, 18.000 dolar direnci güçlü görünüyor. Dahası, Fed Başkanı Jerome Powell’ın bugün piyasaları etkileyecek konuşması, şahin bir duruş olarak ekonomiyi resesyona itmek anlamına gelebilir. Uzmanlar, Federal Rezerv’in 2023’te enflasyonu kontrol altına almak ve %2 hedefine yollamak için faiz artışlarına devam edeceğine inanıyor.

Uzmanlara göre şu an devam eden sadece bir ayı piyasası rallisi. Yazı hazırlandığı sıra ABD Hazine Bakanı Yellen, kripto paralara şüpheyle yaklaştığını ve onun uygun biçimde düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Yellen aylardır kripto paraların düzenlenmesi gerektiğini söylüyor fakat atılan ciddi bir adım halen yok.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

SOPR verilerine göre, kısa vadeli yatırımcıların zararına satış yaptığını gösteriyor. Bu onların düşüş beklediğine işaret eder. Ayrıca 18.000 dolar seviyesi ciddi miktarda yatırımcının maliyet bölgesidir, fiyatın buraya sıçraması daha fazla kayıp bekleyen yatırımcıların satış fırsatı heyecanına kapılmasını sağlayabilir. Özellikle bu bölgenin direnç olarak aşılması zor olacak gibi görünüyor. Kripto analisti Michael van de Poppe, Bitcoin fiyatının yerel desteği olan 16.600 doları koruması halinde 18.300 dolara kadar yükseleceğini düşünüyor. Bu altcoinlerin de çift haneli kazançlar yakalaması anlamına gelebilir.

Michael van de Poppe daha önce Bitcoin fiyatının, fiyatın genellikle yükselmeye başladığı önceki ayı piyasalarının dibine ulaştığına dikkat çekmişti. Akşam Powell konuşurken Bitcoin fiyatının ani iniş çıkışlar yaşadığını görebiliriz. Özellikle marjin işlemlerle uğraşan yatırımcılar bu tarz kritik saatlerde milyonlarca doların liq olduğunu hatırlamalı.

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