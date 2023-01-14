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  •   Grayscale SEC’i Topa Tuttu! İki Yüzlü Ve Ayrımcısınız! GBTC’nin Sonu Ne Olacak?

Grayscale SEC’i Topa Tuttu! İki Yüzlü Ve Ayrımcısınız! GBTC’nin Sonu Ne Olacak?

Geçtiğimiz saatlerde SEC tarafından yaptığı başvuru reddedilen Grayscale ardından yaptığı açıklamayla kurumu söz yerindeyse topa tuttu.
00:05
14 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Geçtiğimiz saatlerde Twitter aracılığı ile bir açıklama yapan Grayscale GBTC’lerin dönüştürülmesiyle ilgili yapılan başvurunun SEC tarafından reddedildiğini belirtti. Bir blog yazısı yayımlayan ekip başlıklar altında açıklamalarda bulunarak konuyu kendi açılarından yorumladı.

Önemli Noktalara Vurgu Yapıldı

850.000’den fazla yatırımcı için GBTC’nin spot Bitcoin ETF’sine dönüştürülmesi, ürünün eş zamanlı olarak hisse yaratması ve kullanması için gerekli düzenleyici rahatlamayı sağlayarak 4 milyar dolardan fazla değerin kilidini açacak ve böylece net varlık değerine kıyasla hisselerin hem primlerini hem de indirimlerini ele almak için arbitraj yapılmasına olanak sağlayacaktı.

Bu dönüşüm aynı zamanda GBTC’deki ticareti daha yüksek düzenleyici standartlara tabi tutacak ve yatırımcı korumalarını artıracaktı. Baş hukuk sorumlusu Craig Salm, Grayscale’in hukuk ekibine liderlik ediyor. Salm son başvuru ilgili bazı soruları da yanıtladı.

Olaylar Bu Noktaya Nasıl Geldi?

Salm’ın açıklamasına göre SEC’in GBTC’yi bir spot Bitcoin ETF’sine dönüştürme başvurusunu reddetme kararı Haziran 2022’de verildi. Aynı gün, kıdemli hukuk stratejisti, eski ABD Başsavcısı ve Munger, Tolles & Olson’ın ortağı Donald B. Verrilli, Jr. dava sürecini başlatmak ve SEC’in kararına itiraz etmek için bir inceleme dilekçesi sundu.

O tarihten bu yana, 11 Ekim 2022 tarihinde, Grayscale’in argümanlarının yasal dayanaklarını açıklamak üzere mahkemeye sunulan ilk önemli belge olan açılış dosyamızı sunuldu. Dosyanın ardından, geleneksel finans sektörü genelinde çeşitli değerli, benzersiz ve yüksek kaliteli bakış açılarını temsil eden amici tarafından beş amicus özeti sunuldu. Ardından, Aralık 2022’de SEC’de ilk özetini sundu. Dava süreci bugüne kadar bu şekilde devam etti.

Bu Davanın Daha Geniş Etkileri Var Mı?

Salm’ın açıklama ile ilgili söylediklerinin özeti şu şekilde:

Davamız hukukla ilgili sorulara ilişkin tespitlerle ilgili, SEC’in tarihsel isteksizliğine veya daha genel olarak kripto endüstrisine ilişkin mevcut algılara rağmen, bu, yasalar çerçevesinde adil ve eşit muamele ile ilgili yasal bir davadır. Bu da Terra/LUNA, 3AC, Celsius, Voyager, FTX, Alameda, BlockFi, Genesis Capital, Gemini, DCG veya başka herhangi birini çevreleyen olayların ve spekülasyonların mahkemenin cevaplaması gereken nihai soruyla ilgili olmadığı anlamına geliyor: SEC, Bitcoin vadeli işlemlerini (bir bitcoin türevi) tutan ETF’leri onayladıktan sonra GBTC’nin bir spot Bitcoin ETF’sine dönüştürülmesini reddederek keyfi ve kaprisli davrandı mı ve ayrımcılık yaptı mı?

Kripto ekosistemine olan güven ve itimadın önemli ölçüde zedelendiği bu gibi zamanlarda, varlık sınıfına düzenlenmiş erişim her zamankinden daha önemlidir. Spot ETF’ler gibi ürünler, SEC raporları, denetlenmiş finansallar, vergi belgeleri ve benzerleri ile düzenlenmiş bir yatırım aracı aracılığıyla, aracı kurumlarında veya emeklilik hesaplarında bir menkul kıymet şeklinde tutmak isteyenler için Bitcoin’e erişimi daha da açacaktır.

Bitcoin’in geleceğine inanan herkes için mücadele ediyoruz. Eğer uzun süredir Bitcoin kullanıyorsanız ETF davamızı desteklemenizi tavsiye ederim.

Nihayetinde bu dava, GBTC’yi elinde tutan 850.000’den fazla yatırımcı için çok önemlidir ve GBTC’yi dönüştürmek bu yatırımcılar için çok daha fazla GBTC’nin kilidini açacaktır.

Yasal Süreçteki Sonraki Adımlar Neler?

Nihai özetler 3 Şubat 2023 tarihinde teslim edilecek. Ardından, DC Circuit yargıçları havuzundan üç yargıç seçilecek ve DC Circuit Temyiz Mahkemesi davanın sözlü tartışmaları için bir program paylaşacak.

Sözlü tartışmalar 2023 yılının 2. çeyreği gibi erken bir tarihte yapılabilir. Donald B. Verrilli, Jr. sözlü tartışmalar sırasında Grayscale’i temsil edecek ve yargıçların sorularını yanıtlayacak. SEC’in avukatları da aynı imkana sahip olacak. Sözlü tartışmaların kaydedilmesini ve daha sonra kamuoyu ile paylaşılmasını bekliyoruz.

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