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Gözler Davos Zirvesi’nde! Tahminlerinde Yanılmayan Analistten Bitcoin Uyarısı: Her An..!

Piyasaların gözü İsviçre'de düzenlenen Davos Zirvesi'ne çevrilirken, önde gelen bir analist Bitcoin'e (BTC) dair çarpıcı açıklamalar yaptı.
16:25
17 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasaların gözü İsviçre’de düzenlenen Davos Zirvesi’ne çevrilirken, önde gelen bir analist Bitcoin’e (BTC) dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

‘Bekle ve Gör’

2022’de büyük bir türbülansa giren kripto para piyasası, 2023’te yeniden umut dağıtmaya başladı.  Bitcoin  son 24 saatte hafifçe yükseldi ve 21.100 doların üzerinde konsolide oluyor. Ethereum (ETH) da %30’un üzerinde artış kaydederek FTX krizi öncesindeki seviyelerine dönmeyi başardı. ABD’de Martin Luther King Günü nedeniyle tatil ve işlem hacimleri düşük seyrediyor. Oanda’nın kıdemli piyasa analisti Craig Erlam Bitcoin’in 2023’e oldukça çılgın bir başlangıç  yaptığını, ancak heyecan verici gidişatın her an değişebileceğini belirtti. BTC, ABD’den gelen olumlu enflasyon verilerinden sonra ivme kazanmıştı. Uzmanlar, önümüzdeki 2 haftada açıklanacak olan makroekonomik verilerin ve Fed toplantılarının  kripto para piyasası için bir dönüm noktası olabileceğine dikkat çekiyor. Bir hafta önce 17.000 doların altında işlem gören ve bu yıl şu ana kadar %25’ten fazla yükselen Bitcoin yeniden değer kaybedebilir.

Erlam’a göre, mevcut yükselişin Bitcoin’in dibe vurduğuna ve yeniden boğa döngüsüne başladığına dair bir işaret mi yoksa sadece kısa bir sıçrama mı olduğu belli değil, ancak hala çok yükseliş bekleyen bazı trader’lar olduğu açık. Bu nedenle, ilginç bir kaç hafta olacak. Uzmana göre, sektördeki domino etkisinin henüz tamamen ortadan kalktığına dair bir işaret yok. Fed’in şahin duruşunu bir süre daha devam ettireceği de göz önünde alındığında, Bitcoin‘deki mevcut ralli kısa soluklu olabilir.

Davos’tan Önemli Açıklamalar Gelebilir!

Erlam ayrıca Merkez bankalarının Davos‘taki Dünya Ekonomik Forumu’nda yapacakları açıklamaları da takip etmemiz gerektiğini belirtti. Çünkü merkez bankaları, önümüzdeki toplantılarda faiz artırımları konusundaki kararlarına dair açıklamalar yapabilir. Diğer analistler de, Cumhuriyetçiler talep etmeye devam ederken, ABD harcama bütçesindeki bir düşüşün piyasada yaratabileceği etkinin altını çiziyorlar; Hazine Bakanı Janet Yellen’in önümüzdeki Perşembe günü bu sınıra ulaşabilecekleri konusunda uyardığını ve Kongre’den “ABD ekonomisine onarılamaz zararı” önlemek için sınırı 30 trilyon dolardan fazla yükseltmesi istediğini belirtmekte fayda var. Uzmanlara göre, BTC‘nin yeni zirvelere ulaşması için Fed’in mevcut para politikasından geri adım atması gerekiyor.

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