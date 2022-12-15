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  •   Gözler Bitcoin’de Bu Kritik Seviyede! Efsane Analiste Göre Geçildiği An Büyük Patlama Olacak!

Gözler Bitcoin’de Bu Kritik Seviyede! Efsane Analiste Göre Geçildiği An Büyük Patlama Olacak!

Kripto para analisti ve trader'ı Michaël van de Poppe, Bitcoin'in (BTC) büyük bir direnci kırmaya hazırlandığını ve kırılması halinde büyük patlama yapacağı bir ralli ile öne çıkacağı öngörüsünde bulundu.
16:45
15 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yaptığı analizlerle efsaneleşen kripto para analisti ve trader’ı Michaël van de Poppe, Bitcoin‘in (BTC) büyük bir direnci kırmaya hazırlandığını ve kırılması halinde büyük patlama yapacağı bir ralli ile öne çıkacağı öngörüsünde bulundu.

Bitcoin’de Kritik Seviyeyi İşaretledi

Yeni bir YouTube strateji oturumunda değerlendirmelerde bulunan kripto para analisti ve trader’ı Michaël van de Poppe, 160 binden fazla abonesine BTC‘nin 30 bin doların üzerine çıkmanın eşiğinde olduğunu söyledi.

En büyük kripto para 18 bin doların altında el değiştirirken, 17 bin 500 dolar ila 17 bin 700 dolar aralığında konsolide olacağını belirten Poppe, bu noktadan sonra Bitcoin’in yükselişe geçerek 18 bin 300 doalrdaki kilit direnci kırıp geçeceğini ve hızla yukarı yönde devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

17 bin 500 ila 17 bin 700 dolara doğru bir düşüş yaşıyoruz. Bu, satın almaya başlamak isteyeceğiniz aralık ve ardından yükselişin devam ettiğini görebiliriz. Önemli direnci kırdığımız anda, ki bu 18 bin 300 dolara karşılık geliyor, bu aralığa geri döneceğiz ve büyük olasılıkla oldukça hızlı bir şekilde aşıp geçeceğiz… İşte o zaman kesinlikle 21 bin doların geçilmesini ve devamının gelmesini bekliyorum. Potansiyel olarak daha da yüksek seviyeler görülecek.

Analistten BTC’de 45 Bin Dolar Hedefi

Bitcoin’in 45 bin dolar doğru tırmanabileceğini, zira piyasa koşullarının 2019’da en büyük kripto paranın boğa rallisine çıktığında olduğu gibi şekillenmekte olduğunu iddia etti:

Büyük olasılıkla riskli varlıklar üzerinde devam edileceği bir aşamaya giriyoruz. Ayı piyasasında rahatlama rallisi yaşıyoruz, 2019’da gördüğümüz gibi bir aşamaya geçiyoruz. İşte bu nedenle portföyünüzü oluşturmaya başlayabilir ve daha da fazla birikim yapabilirsiniz. Diyelim ki 30 bin doları aştı, bu aslında size inanılmaz bir fırsat sunacak ve 35 bin dolar, 40 bin dolar, 45 bin dolara dolara doğru büyük bir ralli olacak.

En büyük kripto para Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,29 düşüşle 17 bin 595 dolardan işlem görüyor.

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