Geçmişte 44 dolar zirvesine ulaşan ve şu anda 10.5 doların üzerinde kalmaya çalışan altcoin'de ayılar fiyatı daha da dibe çekmeye çalışıyor.

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Cosmos (ATOM) Mart ortasındaki toparlanmadan elde ettiği kazançları geri verdi ve %15’in üzerinde değer kaybetti. ATOM 13,5 dolardan düştü ve yazı yazıldığı sırada 11 dolar fiyat seviyesinde işlem görüyordu. Önemli bir destek seviyesinin yeniden test edilmesi, düşük fiyatlardan yeni satın alma fırsatları sunabilir. Yazım sırasında, Bitcoin’in (BTC) değeri 28.000 doların altındaydı ve bu önemli destek seviyesini yeniden test etmek, ATOM üzerinde daha fazla satış baskısı uygulayabilir.

ATOM Boğaları Kazanabilir Mi?

ATOM, Ocak ayında 15,5 dolarda fiyat reddiyle karşılaştıktan sonra, 10,58 dolara doğru bir düşüş gerçekleştirdi ve daha sonra satış baskısını atlattı. Boğalar 10,58 dolardan başarılı bir şekilde toparlandı, ancak rallinin ikinci ayağı 13,5 dolarlık engelle karşılaştı ve kesintiye uğradı.

ATOM’un geri çekilmesi, 10,58 dolarlık desteği yeniden test etmesini sağlayabilir ve boğalar bunu savunursa bir toparlanma olası olabilir. Destek üzerindeki bir geri çekilme testi, 50 EMA, 200 EMA veya 13,5 doları hedefleyen uzun pozisyonlar sunabilir. 13,5 doların üzerinde bir kapanış, boğaların 14,77 dolarlık engeli aşması halinde ATOM’u 15,5 dolarlık bir hedefle rallinin ikinci ayağına taşıyabilir.

Öte yandan, boğalar 10,58 dolarlık desteği savunamazsa ATOM 9,57 dolara kadar değer kaybedebilir. Bu nedenle, ATOM 10,58 doların altında kapanırsa, düşüş short pozisyonu alan satıcılara 9,57 dolardan ekleme yapılabilecek fırsatları sunabilir.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) üst aralıklardan geriledi ve 50 seviyesinin altında dalgalanarak alım baskısının azaldığını gösterdi. Benzer şekilde, Ortalama Yön Endeksi (ADX) düşerek daha fazla geri çekilme veya konsolidasyon olasılığına işaret etti.

Fonlama Oranı Negatifleşti

Santiment’e göre, fonlama oranları yazım saatinde kırmızı renkte görünüyordu. Bu da türev piyasasındaki düşüş eğiliminin bir göstergesi olabilir. Ayrıca, ağırlıklı duyarlılık önemli ölçüde düşmüş ancak pozitif kalmış durumda, bu da boğalara biraz umut verebilir.

Kalkınma faaliyetleri Mart ortasından bu yana geriledi ancak basın toplantısı sırasında iyileşme işaretleri gösterdi. Bu eğilim yatırımcıların güvenini artırabilir ve uzun vadede ATOM’un değerini destekleyebilir. Yatırımcılar daha iyi hamleler yapmak için BTC’nin performansını takip etmeli.