Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Gözde Altcoin Bir Zamanlar 44 Dolardı! Ayılar Ne Kadar Dibe Çekecek? Tek Nokta Burdan Bile Düşürebilir!

Gözde Altcoin Bir Zamanlar 44 Dolardı! Ayılar Ne Kadar Dibe Çekecek? Tek Nokta Burdan Bile Düşürebilir!

Geçmişte 44 dolar zirvesine ulaşan ve şu anda 10.5 doların üzerinde kalmaya çalışan altcoin'de ayılar fiyatı daha da dibe çekmeye çalışıyor.
14:30
26 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Cosmos (ATOM) Mart ortasındaki toparlanmadan elde ettiği kazançları geri verdi ve %15’in üzerinde değer kaybetti. ATOM 13,5 dolardan düştü ve yazı yazıldığı sırada 11 dolar fiyat seviyesinde işlem görüyordu. Önemli bir destek seviyesinin yeniden test edilmesi, düşük fiyatlardan yeni satın alma fırsatları sunabilir. Yazım sırasında, Bitcoin’in (BTC) değeri 28.000 doların altındaydı ve bu önemli destek seviyesini yeniden test etmek, ATOM üzerinde daha fazla satış baskısı uygulayabilir.

ATOM Boğaları Kazanabilir Mi?

ATOM, Ocak ayında 15,5 dolarda fiyat reddiyle karşılaştıktan sonra, 10,58 dolara doğru bir düşüş gerçekleştirdi ve daha sonra satış baskısını atlattı. Boğalar 10,58 dolardan başarılı bir şekilde toparlandı, ancak rallinin ikinci ayağı 13,5 dolarlık engelle karşılaştı ve kesintiye uğradı.

ATOM’un geri çekilmesi, 10,58 dolarlık desteği yeniden test etmesini sağlayabilir ve boğalar bunu savunursa bir toparlanma olası olabilir. Destek üzerindeki bir geri çekilme testi, 50 EMA, 200 EMA veya 13,5 doları hedefleyen uzun pozisyonlar sunabilir. 13,5 doların üzerinde bir kapanış, boğaların 14,77 dolarlık engeli aşması halinde ATOM’u 15,5 dolarlık bir hedefle rallinin ikinci ayağına taşıyabilir.

Öte yandan, boğalar 10,58 dolarlık desteği savunamazsa ATOM 9,57 dolara kadar değer kaybedebilir. Bu nedenle, ATOM 10,58 doların altında kapanırsa, düşüş short pozisyonu alan satıcılara 9,57 dolardan ekleme yapılabilecek fırsatları sunabilir.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) üst aralıklardan geriledi ve 50 seviyesinin altında dalgalanarak alım baskısının azaldığını gösterdi. Benzer şekilde, Ortalama Yön Endeksi (ADX) düşerek daha fazla geri çekilme veya konsolidasyon olasılığına işaret etti.

Fonlama Oranı Negatifleşti

Santiment’e göre, fonlama oranları yazım saatinde kırmızı renkte görünüyordu. Bu da türev piyasasındaki düşüş eğiliminin bir göstergesi olabilir. Ayrıca, ağırlıklı duyarlılık önemli ölçüde düşmüş ancak pozitif kalmış durumda, bu da boğalara biraz umut verebilir.

Kalkınma faaliyetleri Mart ortasından bu yana geriledi ancak basın toplantısı sırasında iyileşme işaretleri gösterdi. Bu eğilim yatırımcıların güvenini artırabilir ve uzun vadede ATOM’un değerini destekleyebilir. Yatırımcılar daha iyi hamleler yapmak için BTC’nin performansını takip etmeli.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Durduramadılar! 197 Milyon Dolar İçin Dünyaca Ünlü Ekip Ne Yaptıysa Başaramadı Ama Bakın Ne Oldu?
Durduramadılar! 197 Milyon Dolar İçin Dünyaca Ünlü Ekip Ne Yaptıysa Başaramadı Ama Bakın Ne Oldu?
Beklenen Oldu Uyarılar Yerini Buldu! ARB Coin Yorumları! ARB Coin Fiyat!
Beklenen Oldu Uyarılar Yerini Buldu! ARB Coin Yorumları! ARB Coin Fiyat!
Popüler Altcoin, Büyük Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor? Santiment, Kritik Metrikleri Paylaştı!
Popüler Altcoin, Büyük Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor? Santiment, Kritik Metrikleri Paylaştı!
Milyarder Palihapitiya: Fed En Kötüsünü Yaptı! Kripto, Altın, Bitcoin Ne Olacak?
Milyarder Palihapitiya: Fed En Kötüsünü Yaptı! Kripto, Altın, Bitcoin Ne Olacak?
Piyasada Haftalık Kapanışlara Saatler Kaldı: Bitcoin (BTC) Yeniden Kritik Seviyelerde!
Piyasada Haftalık Kapanışlara Saatler Kaldı: Bitcoin (BTC) Yeniden Kritik Seviyelerde!
Ünlü Milyarder Barry Sternlicht Uyarıyor! Bu Uyarı Kripto Paralara Yarayacak!
Ünlü Milyarder Barry Sternlicht Uyarıyor! Bu Uyarı Kripto Paralara Yarayacak!
Yine İddialı Konuştu! 2022 Kripto Dibini Bilmişti! 3 Hedef Açıkladı!
Yine İddialı Konuştu! 2022 Kripto Dibini Bilmişti! 3 Hedef Açıkladı!
Fed Açıklaması Şaşırttı! Kurum Kripto Paraları Mı Düşünüyor? Komplo Teorileri Alevlendi!
Fed Açıklaması Şaşırttı! Kurum Kripto Paraları Mı Düşünüyor? Komplo Teorileri Alevlendi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bu Fırsat Olabilir, Peki Hedefler? RVN Coin, ADA Coin ve Solana Yorum!
Dip Geldi Mi? KAVA, IMX Coin, Huobi Token (HT), Cosmos (ATOM) ve Toncoin Yorum!
Sonunda Vakti Gelmiş Olabilir! Popüler Altcoin Yüzde 10’un Üzerinde Yükselebilir!
3 Dolar Yolculuğu Mu? Cardano (ADA) Neden Yükseliyor? ADA Coin Yorum!
Vakti Geliyor! Metaverse Altcoinler Son Durum: MANA, GALA, CEEK VR Coin!
Güncel NFT Haberleri
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023