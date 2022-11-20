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Goldman Sachs Eski Yöneticisi Açıkladı: Bitcoin’de Boğa Ne Zaman Başlıyor?

Kripto para piyasası yeni bir türbülans dönemine girerken, Eski Goldman Sachs yöneticisi Raoul Pali ayı piyasasına dair önemli açıklamalar yaptı. 
22:30
20 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası yeni bir türbülans dönemine girerken, Eski Goldman Sachs yöneticisi Raoul Pali ayı piyasasına dair önemli açıklamalar yaptı.

Metcalfe Yasası!

Eski Goldman Sachs yöneticisi Raoul Pal, makroekonomik koşullar gözle görülür likidite dalgası üretecek kadar iyileştiğinde, Bitcoin  boğa koşusunun tekrar başlayacağını söylüyor. Yönetici, 990.400 Twitter takipçisine, yatırımcıların kripto para piyasasına döndüğünde Bitcoin fiyatının katlanarak patlayacağını söylüyor. Uzmana göre, kurumsal yatırımcılar ve likidite geri döndüğünde Bitcoin içinde bulunduğu durumdan toparlanmaya başlayacak. Yatırımcı sayısının artması, büyük önem teşkil ediyor.  Pal, Bitcoin’in şu anda ağdaki aktif kullanıcı sayısıyla devasa bir ralli için hazırlandığını söylüyor.

Stratejiste göre, ayı piyasalarında değer düşmesine rağmen, aktif kullanıcı sayısı daha yüksek kalıyor. Bu, dipten alım fırsatı ile benimsemenin artığına işaret ediyor. Pal, ağdaki kullanıcı sayısı arttıkça bir ağın değerinin arttığını belirten Metcalfe Yasasına dikkat çekiyor. Metcalfe yasası, ‘bir iletişim ağının kullanıcı sayısındaki başarısını belirlemektedir. Bu yasa, ağın daha fazla kullanıcı biriktirmesiyle ağ değerinin katlanarak arttığını’ savunmaktadır. Yönetici, ağdaki aktif kullanıcı sayısının nispeten sabit kaldığının altını çiziyor. Örneğin 2019’daki ayı piyasasındaki aktif kullanıcı sayısı büyük oranda düşmüştü. 2018’de bireysel yatırımcı patlaması yaşandı, ancak 2020’den sonra kervana kurumsal yatırımcı da katıldı.

Piyasa, İmaj Sorunu Yaşıyor!

FTX krizinin yankıları devam ederken, iflasın tetiklediği satış baskısı da devam ediyor. Sektör FTX depreminin artçıları ile sarsılırken, inceleme altında diğer merkezi borsalar da yeni endişe kaynağı oldu.  Cronos fiyatı ise son bir haftada yüzde 50 değer kaybetti.  Dünyanın en büyük kripto para borsasının patronu milyarder Zhao, geçen hafta hafta kurtarma fonu planını açıkladı ve daha fazla detayın geleceğini söyledi. Bu, piyasadan 200 milyar doların buhar olmasına neden olan FTX krizinden sonra depremin engellenebileceğine dair umutları artırdı.

Ortaya çıkan yeni bir rapor bireysel yatırımcıların çoğunun para kaybettiğini ortaya koyuyor. Uzmanlara göre, kripto para piyasası ciddi anlamda bir imaj ve güven sorunu yaşıyor. Fed’in neden olduğu zararı telafi etmeye çalışan Bitcoin ise yeni bir test ile karşı karşıya. Birçok analist BTC‘nin 13.000 dolara düşebileceğini öngörüyor.

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