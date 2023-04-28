Glassnode'un paylaştığı verilere göre Binance'te tutulan BTC miktarı, son dört haflık zaman dilimi içerisinde keskin bir artış gösterdi.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Blockchain analitik platformu Glassnode’un paylaştığı verilere göre Binance’in cüzdanlarında tutulan toplam Bitcoin (BTC) miktarı, son dört hafta içinde keskin bir artış göstererek 692.880 BTC’ye ulaştı.

Glassnode, Güncel Verileri Paylaştı

Kripto para piyasası, son haftalarda oldukça çalkantılı bir süreç geçtidi. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta içerisinde 30.000 dolar seviyelerini aşmasının ardından kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 29.000 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki volatilite de bu süreçte önemli ölçüde artış gösterdi. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,2 trilyon dolar seviyesine ulaştı.

Öte yandan Blockchain analitik platformu Glassnode, sosyal medya hesaplarından paylaştığı kritik verilere işaret etti ve kripto para borsası Binance’teki artan BTC rezervlerine dikkat çekti.

Binance’te Tutulan BTC Miktarı Yükselişte

Binance’in cüzdanlarında tutulan toplam Bitcoin (BTC) miktarı, geçtiğimiz dört hafta içinde keskin bir artış göstererek FTX’in Kasım ayındaki çöküşünün ardından görülen düşüş trendini tersine çevirdi. Glassnode tarafından paylaşılan verilere göre Binance’te tutulan BTC miktarı, son 4 haftada 52.000 BTC’lik bir artış göstererek 692.880 BTC’ye ulaştı.

Piyasadaki birçok analist, kripto para borsalarında tutulan BTC miktarındaki artışın genel olarak yeni bir satış baskısına işaret ediyor olabileceğini ve kripto para piyasasında yeni bir düşüşe neden olabileceğini dile getirerek kripto para yatırımcılarını uyardı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.