Zincir üzerinde (on-chain) yapılan analizler, Bitcoin balinaları için bir birikim aşamasını ifade eden ve ayı piyasasında fiyatın dibe vurmuş olabileceğine dair daha fazla işaret veriyor.

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Glassnode, 10 Ekim’de yayımladığı haftalık zincir üstü (onc-chain) analiz raporunda, Bitcoin‘in (BTC) son haftalarda yüksek volatilite gösteren forex, hisse senedi piyasaları gibi geleneksel varlık piyasalarına kıyasla “oldukça istikrarlı kaldığını” belirtti. Analiz şirketine göre bu durum BTC fiyatının dibe vurduğu yönündeki tezleri destekliyor.

Bitcoin’de Aktif Birikim Dönemi

Kripto para analiz şirketi Glassnode, merkez bankalarının yaptığı faiz artırımları, yükselen enflasyon ve güçlü ABD doları karşısında Bitcoin’in volatilitesinin alışılmadık derecede düşük olduğunu bildirdi. Analiz şirketi, yayımladığı raporda, mevcut piyasa koşullarını önceki ayı piyasalarının dip seviyeleriyle karşılaştırarak zincir üstü ölçümlerin piyasa yapısı ve yatırımcı davranışı kalıplarının bir ders kitabı gibi ayı piyasasının dibinin kesin olarak oluşmaya başladığına işaretler verdiğini belirtti.

Ayı piyasalarındaki dipleri genellikle kurumsallar, deneyimli yatırımcılar ve balinalar tarafından yavaş ve istikrarlı birikim dönemleridir. Rapor, biri Eylül 2018 ile Nisan 2019 arasındaki ayı piyasasında, diğeri ise Nisan 2022’de görülen mevcut piyasa koşulları olmak üzere iki grafiği karşılaştırıyor. İki piyasa yapısının bir kapitülasyon olayı ve ayı piyasası rallileri ile esrarengiz bir şekilde benzerlik gösterdiği görülüyor.

Ayrıca, Bitcoin balinalarının kripto para borsalarının çekilmesinde de bir artış olduğuna vurgu yapılıyor ki bu da BTC satışı yapmaya hazırlanıldığından ziyade birikimin sinyali. Borsalardan olan net balina çıkışları, Haziran ayından beri kaydedile en yüksek seviye olan 15 bin 700 BTC’ye ulaştı. Bu noktada bir balinalarının binden fazla BTC tutan yatırımcı olarak tanımlandığını belirtelim. Glassnode, ayrıca son 30 gün içinde aktif yatırımcıların toplam bakiyelerindeki değişim yoğunluğunu saptamak için Birikim Eğilim Puanı adı verilen bir metrik kullanıyor. Analiz şirketi, metriğin büyük kurumsallar tarafından yapılan önemli bir birikime işaret ettiğini ve mevcut durumun 2019’un başına benzer kalan bir denge veya nötr piyasa yapısına işaret ettiğini ekliyor.

WooCharts’a göre ayrıca Bitcoin, 23 bin 561 dolardaki 200 haftalık hareketli ortalama ve 21 bin 204 dolardaki gerçekleşen fiyat da dahil olmak üzere uzun vadeli temel fiyat modeli göstergelerinin altında işlem görmeye devam ediyor.

BTC Fiyatında Son Durum

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0,35 düşüşle 19 bin doların hemen üzerinde, 19 bin 117 dolardan işlem görüyor.

En büyük kripto para, 20 bin 500 dolar seviyesinin hemen altındaki direnci defalarca kırmayı denese de başarılı olamadı ve şu sıralar 18 bin 500 dolardaki güçlü desteğe doğru hareket ediyor gibi görünüyor. Bu desteği kırılması durumunda Bitcoin ve altcoin’lerde yeni dip seviyelerin kaydedildiği görülebilir ancak mevcut birikim hareketliliği fiyatlardaki olası bir çöküşün önüne geçiyor.