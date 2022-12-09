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Bitcoin (BTC) kaplumbağa adımları ile ilerlemeye devam ederken, geçmişteki döngülere işaret eden uzmanlar iyimser bir tablo çiziyor.

Halving: Bitcoin, %1.263 Artmıştı!

17.000 dolar seviyesinde tutunmaya çalışan Bitcoin, geçen sene Aralık ayında 49.300 dolar seviyesinde idi. Coingecko’nun verilerine göre BTC, son 24 saatte %2,4 artışla an itibariyle 17.234 dolardan işlem görüyor. Bitcoin, sene başından beri %65 oranında değer kaybetti. BTC, 10 Kasım 2021’de ulaşılan tüm zamanların en yüksek değeri olan 69.044 dolardan %75 uzakta. Ancak, bazı analistler bu durumda bile iyimser bir tablo çizmeye devam ediyor. Makroekonomik belirsizlik ve FTX krizinin neden olduğu krize rağmen, uzmanlar Bitcoin‘in eninde sonunda 100.000 dolara ulaşacağını iddia ediyor. Önde gelen analistlerden Tone Vays, sermaye Avrupa’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne akarken, kripto para piyasasının borsa ile birlikte 2023’te bir yükseliş yaşayacağını söyledi. Vays, röportajlarından birinde, “2023’te 100.000 dolara yaklaşmazsak şaşırırım. Hisse senedi piyasasına ve kripto para piyasalarına çok fazla spekülatif para akacağını düşünüyorum.” ifadesini kullanmıştı.

Trader ayrıca, FOMO etkisi başladığında daha fazla yatırımcının BTC satın alabileceğini ve yatırımcıların mevcut seviyelerde dipten alım fırsatını kaçırmak istemeyeceklerini öne sürdü. Bu arada, diğer uzmanlar Bitcoin‘in Mart 2024’te 100.000 dolara ulaşacağına inanıyor çünkü bu tarih, o yılın baharında gerçekleşmesi beklenen halving olayına yakın. Tarihsel olarak, Bitcoin halving sırasında büyük bir fiyat artışı yaşıyor. Bitcoin bu önemli olayın gerçekleştiği 2016 ve 2020 yılları arasında değerini %1.263 artırmayı başardı. 23 Mart 2024’e kadar BTC’nin 120.263 dolar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

İlk Halving: Kasım 2012’de Ne Oldu?

Halving, Bitcoin madencileri için verilen blok ödülünün her 210.000 bloktan sonra (yaklaşık dört yılda bir) yarıya indirilmesi sürecini ifade eder. Dünden bugüne Bitcoin fiyatına yön veren en kritik faktörlerden biri halving oldu. Yarılanma, tarihsel olarak fiyatta ciddi artışlara neden oldu. Bitcoin Halving ilk gerçekleştiğinde, yani Kasım 2012’de BTC 12,35 dolar seviyesindeydi. Sadece bir yıl sonra Bitcoin 1.100 dolara ulaşmayı başardı. Halving, 2140 yılına kadar devam edecek. Uzmanlara göre bu süreçte Bitcoin fiyatının yeniden ivme kazanması için özellikle Fed’in mevcut para politikasından geri atması gerekiyor. FTX krizi de belirleyici unsur olmaya devam edecek.