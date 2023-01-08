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Gerçekçi Analiz! Bitcoin’de Son Çöküşü Bilen Analist Uyardı: Gelecek Hafta..!

Bitcoin (BTC) kısır bir döngü içerisinde hareket ederken, kıdemli bir analist BTC'nin tutması gereken kritik seviyeyi açıkladı. 
15:00
8 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) kısır bir döngü içerisinde hareket ederken, kıdemli bir analist BTC’nin tutması gereken kritik seviyeyi açıkladı.

‘Bu Seviye Tutulmalı’

Bitcoin’in ve Ethereum (ETH) yatay yönde hareket etmeye devam ederken, 2023’ten umutlu olan yatırımcılar piyasayı yakından takip ediyor. CoinMarketCap’ten alınan veriler, BTC’nin son 24 saatte %0,05’lik bir fiyat artışının ardından an itibariyle 16.952 dolardan işlem gördüğünü gösteriyor. Bitcoin, son bir haftada %2’den fazla arttı. Bununla birlikte, BTC’nin 24 saatlik işlem hacmi kırmızı bölgede ve dünden bu yana %44’ten fazla düşüşün ardından şu anda 7.610.097.672 dolar seviyesinde bulunuyor. ETH ise son 24 saatte %0,11 düşüşle an itibariyle 1,263 dolardan işlem görüyor. Ethereum, son bir haftada  %5’ten fazla değer kazandı.

Ayrıca ETH’nin 24 saatlik işlem hacmi %45,15’lik bir düşüşün ardından 2.568.334.354 dolar seviyesinde bulunuyor. Piyasada Crypto King olarak bilinen bir analist, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzman, hem BTC hem de ETH için hala riskin devam ettiğine dikkat çekerek, sürpriz bir ralli için katalizör olmadığını belirtti.  Analiste göre BTC‘nin önümüzdeki haftaya kadar 16,800 dolar seviyesini tutması  kritik önem teşkil ediyor. Eğer bu kritik destek seviyesi kaybedilirse BTC önümüzdeki hafta muhtemelen Bitcoin 15.600 dolara düşebilir.

Makro Ekonomide Belirsizlik Devam Ediyor!

FTX krizinden sonra Binance’a yönelik iddialar, piyasada eşi benzeri görülmemiş bir FUD dalgasına yol açtı. CoinShares raporu kurumsal yatırımın önemli ölçüde düştüğünü ortaya koyarken, bireysel yatırımcı da merkezi borsalardaki şeffaflık eksikliği ve denetimler gibi hususlar nedeniyle endişe içerisinde bekliyor.  Makroekonomik şartlar ve sektördeki krizler nedeniyle, Bitcoin de sene başından beri % 65 oranında değer kaybetti.  Bitcoin, geçen sene Ocak’ta  47.000 dolardan işlem görürken, yılı 17.000 dolarının biraz altında kapattı. Benzer şekilde, Ethereum yıla 3.800 dolar civarında işlem görmeye başladı ve yılı 1.200  doların civarında kapattı. 2022’de dünya ekonomilerinin çoğu yüksek enflasyondan etkilendi.

Yıllık enflasyon oranı, Haziran 2022’de Amerika Birleşik Devletleri için %9,1 ile rekor seviyeye ulaştı. Benzer şekilde, Euro Bölgesi’nde enflasyon da Ekim ayında %10,6 ile rekor seviyeye ulaştı. ABD Fed, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve diğer birçok merkez bankası, yüksek enflasyonu kontrol altına almak için 2022’de temel faiz oranlarını artırdı. Piyasalar daha yüksek faiz oranlarına göre ayarlandığından kripto para fiyatları darbe aldı.

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