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Son 4-5 aydır yaptığı tahminlerle sürekli olarak haklı çıkan ve artık kriptonun kahini olarak isimlendirilen analist konuştu. Bir süredir paylaşımlarına ara veren analist aylardır Bitcoin’in neredeyse tüm büyük hareketlerini önceden tahmin etti. Peki bundan sonrası için ne düşünüyor? Kripto paralar neden yükselemiyor?

Kripto Neden Yükselemiyor?

Aylardır milyonlarca yatırımcı onu takip ediyor ve nerdeyse tüm büyük fiyat hareketlerini önceden tahmin etti. Kral kripto para birimi 25.000 doları aşarken Capo bu fiyatın 16.000 doların altına düşeceğini söylüyordu. Dediği oldu ve FTT Token dahil birçok kripto parada o dönem verdiği hedefler yerine ulaştı. Şimdi de Bitcoin’in 17.000 doları aşamadığı için yakında çok büyük bir düşüşün yaşanabileceğini söylüyor. Birkaç dakika önce yaptığı paylaşımda 16:30’da gelen enflasyon için olumlu gelen verilerin ardından kral kripto paranın 17.000 doları aşamayışına dikkat çekti. Bu durumun her şeyi açıkladığını ve büyük bir sinyal olduğunu söyleyen Capo şimdilik haklı çıkmış görünüyor.

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 16.819 dolardan alıcı buluyor. Enflasyonun düşmeye devam ettiğine dair teyit edici bilgilerin gelmesiyle 17:00’a kadar 16.955 dolara sıçradı. Ancak bu bölgede kalıcı olamadı ve geri çekildi.

Kripto Paralar Buraya Düşecek

Analiste göre Ethereum fiyatı 500-600 dolar aralığında bir dip yapacak ve MATIC fiyatı 0,3 dolara kadar inecek. Bitcoin içinse 12.000 dolar seviyesine kadar bir düşüş bekliyor. BTC fiyatı eğer hacimli biçimde kalıcı olarak 19.500 doları aşamazsa Capo’nun senaryosuna göre altcoinlerin tamamını asgari %50’lik bir kayıp bekliyor. Hacim bakımından zayıf ve sıralamada geri kalmış altcoinlerin ise mevcut fiyatından %70’leri aşan kayıplar görmesini tahmin ediyor.

Capo son paylaşımlarından birinde şunları söyledi;

“Burada alım yapmanızın ya da yapmak istemenizin tek nedeni saf çaresizlik. Derinlerde bir yerde her şeyin yeni dipleri işaret ettiğini biliyorsunuz ama artık buna dayanamıyorsunuz. O kadar güvensizsiniz ki düşüş mesajlarına gülme ihtiyacı duyuyorsunuz, çünkü gerçekten korkuyorsunuz. Borsa kan kaybediyor, altcoinler temel destekleri kırıyor, göstergeler aşağıya işaret ediyor, boğalar küçük pompalar için coşkulu ve ukala oluyor…”

Geçtiğimiz yıl Capo göstergeler tam tersine işaret edip Bitcoin ATH seviyesine koşarken kral kriptonun 2022 sonuna kadar 100.000 doları aşacağını tahmin ediyordu. Zirvede kesin biçimde yanıldı bakalım dipte de aynı şekilde yanılacak mı?