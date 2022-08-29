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Halk arasında “Wolf of Wall Street” olarak bilinen eski borsacı Jordan Belfort, aşırı fiyat volatilitesi nedeniyle düşük piyasa değerli kripto varlıklarını “penny stock”larına benzetti. Penny stock’ları, küçük ve bilinmeyen şirketlerden 1 doların altında fiyatlandırılmış oldukça spekülatif hisseleri ifade ediyor. Bu hisse senetleri ya yatırımcısına ciddi şekilde kazandırır ya da çöküş yaşar.

Düşük Piyasa Değerine Sahip Kriptolar

Belfort’un 90’larda öne çıkması ve sonunda Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile rekabet etmesi, kısmen bu hisse senetleri için aracılık anlaşmalarından kaynaklanıyordu. 27 Ağustos’ta Yahoo Finance ile yaptığı bir röportajda Belfort, bu tür yatırımların “aynı tahmin edilebilir döngüye” sahip olduğunu ve bunun büyük getiriler sağlayabileceğini ancak aynı zamanda doğru zamanda çıkış yapamayan yatırımcıları da yakabileceğini belirtti. Bu noktada popüler isme göre kaybedenler kazananlardan çok daha fazla oluyor.

Belfort, insanların portföylerinin küçük bir miktarını riske ayırmaya istekli olmaları durumunda yalnızca düşük sermayeli kripto varlıklarına yatırım yapmaları gerektiğini ve bunların asla ciddi bir yatırım kategorisine girmemesi gerektiğini ifade etti.

Bu noktada Belfort, “Gerçekten çok erken girmek dışında, kendinizi bu ultra düşük sermayeli varlıklardan korumak için yapabileceğiniz herhangi bir araştırma olduğunu düşünmüyorum. İyi veya kötü bir yönetim olması önemli değil, o kadar düşük bir piyasa değerine sahipler ki zirveye ulaşıldığında insanlar onları satacak.” sözlerini kullandı.

Bitcoin ve Ethereum

Bununla birlikte Wolf of Wall Street, güçlü temelleri nedeniyle uzun vadeli yatırımlarla ilgili olarak öncelikle Bitcoin (BTC) ve Ethereum’a (ETH) baktığını da belirtti. Piyasa gelecekte daha da olgunlaştıktan sonra bir değer deposu ve enflasyon koruması olma potansiyeli nedeniyle BTC ile özellikle ilgilendiğini dil getiren Belfort, “Bitcoin, daha çok bir değer deposu gibi ve daha az büyüyen bir hisse senedi gibi işlem yapmaya başladığı yer” sözlerini kullandı.

Dolayısıyla aslında bu tür kripto para birimleri gem coin’ler olarak nitelendiriliyor. Ancak bu noktada yatırımcının, yatırım yapmayı seçtiği zaman çok önemli bir hal alıyor. Bu sebeple de yatırımcıların gem coin seçerken çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü yükseliş gibi düşüş de çok sert olabiliyor.