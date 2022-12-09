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Gelecek Hafta Hazır Olun! Bitcoin Dönüm Noktasında! 2 Analistten Aykırı Tahmin Geldi!

Kripto para yatırımcısı ABD'den gelecek kritik verileri beklerken, önde gelen 2 analist heyecan yaratan açıklamalarda bulundu. 
11:30
9 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para yatırımcısı ABD’den gelecek kritik verileri beklerken, önde gelen 2 analist heyecan yaratan açıklamalarda bulundu.

Enflasyon ve Faiz Verileri, Belirleyici Unsur Olacak!

Kripto para sektörü, FTX çöküşünün ardından mücadele etmeye devam ederken,  Bitcoin (BTC) dar bir arlıkta işlem görmeye devam ediyor. ancak bu durum, önümüzdeki hafta gerçekleşecek olaylara bağlı olarak değişebilir.  ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporu 13 Aralık’ta açıklanacakken, kurumun olası faiz artırımlarını tartışacağı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ise14 Aralık’ta sona erecek. Geçmişte olduğu gibi bu olayların sonuçlarının Bitcoin fiyatı üzerinde güçlü bir etkisi olabilir. Özellikle Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından yayınlanan TÜFE raporu, Kasım ayı boyunca enflasyon verilerindeki değişiklikleri veya tüketici fiyatlarında kaydedilen artışı gösterecek. TÜFE verileri yükselirse, Bitcoin’in fiyatı üzerinde ek baskı oluşturabilir. Mayıs ayı enflasyon rakamları Kasım 1981’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.  Bitcoin sadece on dakika içinde piyasa değerinden 15 milyar dolar kaybetti.

Bununla birlikte, enflasyon verileri önceki ay olduğu gibi beklenenden daha düşük gelirse, Bitcoin sonunda toparlanmak için gereken ivmeyi kazanabilir. Gerçekten de, önceki Ekim ayı TÜFE verileri düşük geldikten sonra, Bitcoin sadece 15 dakikada piyasa değerine 15 milyar dolar ekleyerek olumlu tepki gösterdi. Ağustos ayında benzer bir durum, olumlu TÜFE verileri üzerine Bitcoin bir saat içinde piyasa değerine 50 milyar dolar ekledi. Bu arada Federal Rezerv’in (Fed) faiz artırımları borsa üzerinde baskı yaratabilir ve kripto ile hisse senetleri arasındaki korelasyon düşünüldüğünde, bu Bitcoin üzerinde de olumsuz bir etki yaratabilir. Öte yandan, Fed faiz oranları konusundaki adımlarını yavaşlatırsa, hisse senetlerini bir yatırım olarak daha cazip hale getirebilir ve kripto para piyasası da ivme kazanabilir.

Analistlerden İyimser Tablo!

Finansal analist Seth_fin’in tahminlerine göre, TÜFE verileri 7,4 oranında gelebilir.  Uzman ayrıca  FOMC faiz artışının 50 baz puan (BPS) veya %0,5 olabileceğini tahmin ediyor ve bu durumun “Bitcoin için harika” olduğuna inanıyor. Bitcoin, gün içinde % 2 artış  hafif bir artış  ancak önceki yedi güne %1,39’luk bir düşüş gösteren ve son bir ayda  %13,16’lık düşüile an itibariyle 17.221 dolardan  işlem görüyor.

CoinMarketCap verilerine göre, BTC‘nin piyasa değeri 323,92 milyar dolar. Bloomberg Intelligence emtia stratejisti Mike McGlone, Bitcoin’e yönelik iyimserliğini koruyor. Uzman Bitcoin‘in gelecekte en büyük rakibi olarak altından daha iyi performans gösterebileceğini öne sürdü.

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