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Bitcoin (BTC) 2022’de bekleneni veremezken, popüler bir analist 2023’te tablonun değişebileceğini iddia ediyor.

BTC, 2023’te Bu Seviyelere Ulaşabilir!

Yakından takip edilen bir analist, Bitcoin’in gelecek yıl büyük oranda değer kazanabileceğini düşünüyor. Piyasada Altcoin Sherpa olarak bilinen stratejist, 187.900 Twitter takipçisine, Bitcoin’in birkaç ay içinde 3.000 dolardan 14.000 dolara yükseldiği 2019 ayı piyasası rallisinin belirtilerini gösterdiğini söyledi. BTC, 2019’da ayı piyasasının dibinin ardından büyük bir ralli yaşadı. BTC, fiyatı 3.000 dolardan 14.000 dolara yükselmeyi başardı. Uzmana göre, 2023’te başka bir ayı piyasası rallisi görmemiz mümkün. 2019’da gerçekleşen fiyat hareketi tekrar ortaya çıkabilir. Altcoin Sherpa’nın grafiğine bakıldığında analist, Bitcoin‘in yaklaşık 38.000 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor. Bu, Bitcoin için yaklaşık %130’luk bir artış potansiyeli olduğunu gösteriyor. Analist, Bitcoin’in gelecek yıl yükseliş eğilimine girebileceğini tahmin etse de, BTC’nin toparlanmaya başlamadan önce bir kapitülasyon olayına daha tanık olabileceğini belirtiyor.

Uzmana göre, dikkat edilmesi gerekenler bazı noktalar var. Öncelikle, mevcut makro ortam 2019’dan çok farklı. Ayrıca son kapitülasyonu henüz görmedik. Analist, 2018’de BTC’nin 6.000 dolardan 3.000 dolara düştüğünü hatırlatıyor. Güçlü bir ralli görürsek, bunun sürdürülebilir olması pek olası değil. Bazı analistlere göre, eğilim hala düşüş yönünde. Göstergeler tam kapitülasyon olayını işaret ediyor. Bu nedenle, BTC‘deki düşüş derinleşebilir. Birçok analist hala Bitcoin’in 10.000 dolara çakılabileceğini öngörüyor. Ethereum’un (ETH) ise 600 ila 650 dolara düşeceği tahmin ediliyor. Diğer altcoin’ler ise %50-70 düşüş kaydedebilir. Bitcoin, an itibariyle 16.661 dolardan işlem görüyor.

Halving Etkisi!

BTC fiyatı, 2022’nin başından bu yana %63,5 düştü. Bitcoin, 22 Kasım’da 15.700 dolarlık bir dip seviyeye ulaştı. Bazı analistlere göre, boğa piyasası sinyalleri 2023 ortasına kadar beklenmiyor. O zamana kadar, BTC’nin konsolide olması ve 20.000 dolar seviyesini yeniden kazanması bekleniyor. Mayıs 2024’te gerçekleşecek olan BTC halving olayı, tarih tekerrür ederse muhtemelen bir boğa piyasası için en büyük katalizör olacaktır. Yarılanmadan önceki yıl, blok ödülleri kesildikten sonra Bitcoin toparlanmaya başladı. Sonuç olarak, 2023’te BTC ivme kazanmaya başlayabilir. Uzmanlara göre, BTC’nin eski parlak günlerine dönebilmesi için Fed’im mevcut para politikasından geri adım atması gerekiyor. Sektördeki FUD dalgasının ortandan kaybolması da önemli.