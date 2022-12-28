Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Geçmişte Yaşandı! Birçok Kez Bilen Analist Bitcoin’de 2023 İçin Müjdeyi Verdi! İşte Çarpıcı Tahmin!

Geçmişte Yaşandı! Birçok Kez Bilen Analist Bitcoin’de 2023 İçin Müjdeyi Verdi! İşte Çarpıcı Tahmin!

Bitcoin (BTC) 2022'de bekleneni veremezken, popüler bir analist 2023'te tablonun değişebileceğini iddia ediyor. 
13:00
28 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) 2022’de bekleneni veremezken, popüler bir analist 2023’te tablonun değişebileceğini iddia ediyor.

BTC, 2023’te Bu Seviyelere Ulaşabilir!

Yakından takip edilen bir  analist, Bitcoin’in  gelecek yıl büyük oranda değer kazanabileceğini düşünüyor. Piyasada Altcoin Sherpa olarak bilinen stratejist, 187.900 Twitter takipçisine, Bitcoin’in birkaç ay içinde 3.000 dolardan 14.000 dolara yükseldiği 2019 ayı piyasası rallisinin belirtilerini gösterdiğini söyledi. BTC, 2019’da ayı piyasasının dibinin ardından büyük bir ralli yaşadı. BTC, fiyatı 3.000 dolardan 14.000 dolara yükselmeyi başardı. Uzmana göre, 2023’te başka bir ayı piyasası rallisi görmemiz mümkün. 2019’da gerçekleşen fiyat hareketi tekrar ortaya çıkabilir. Altcoin Sherpa’nın grafiğine bakıldığında analist, Bitcoin‘in yaklaşık 38.000 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor. Bu, Bitcoin için yaklaşık %130’luk bir artış potansiyeli olduğunu gösteriyor. Analist, Bitcoin’in gelecek yıl yükseliş eğilimine girebileceğini tahmin etse de, BTC’nin toparlanmaya başlamadan önce bir kapitülasyon olayına daha tanık olabileceğini belirtiyor.

Uzmana göre, dikkat edilmesi gerekenler bazı noktalar var. Öncelikle, mevcut makro ortam  2019’dan çok farklı. Ayrıca son kapitülasyonu henüz görmedik. Analist, 2018’de BTC’nin 6.000 dolardan 3.000 dolara düştüğünü hatırlatıyor. Güçlü bir ralli görürsek, bunun sürdürülebilir olması pek olası değil.  Bazı analistlere göre, eğilim hala düşüş yönünde. Göstergeler tam kapitülasyon olayını işaret ediyor. Bu nedenle, BTC‘deki düşüş derinleşebilir. Birçok analist hala Bitcoin’in 10.000 dolara çakılabileceğini öngörüyor. Ethereum’un (ETH) ise 600 ila 650 dolara düşeceği tahmin ediliyor.  Diğer altcoin’ler ise  %50-70  düşüş kaydedebilir. Bitcoin, an itibariyle 16.661 dolardan işlem görüyor.

Halving Etkisi!

BTC fiyatı, 2022’nin başından bu yana %63,5 düştü. Bitcoin, 22 Kasım’da 15.700 dolarlık bir dip seviyeye ulaştı.  Bazı analistlere göre, boğa piyasası sinyalleri 2023 ortasına kadar beklenmiyor. O zamana kadar, BTC’nin konsolide olması ve 20.000 dolar seviyesini yeniden kazanması bekleniyor.  Mayıs 2024’te gerçekleşecek olan BTC halving olayı, tarih tekerrür ederse muhtemelen bir boğa piyasası için en büyük katalizör olacaktır. Yarılanmadan önceki yıl, blok ödülleri kesildikten sonra Bitcoin toparlanmaya başladı.  Sonuç olarak, 2023’te BTC ivme kazanmaya başlayabilir. Uzmanlara göre, BTC’nin eski parlak günlerine dönebilmesi için Fed’im mevcut para politikasından geri adım atması gerekiyor. Sektördeki FUD dalgasının ortandan kaybolması da önemli.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Sinyalin Ardından Bitcoin ve Kripto Düşmeye Başladı! BTC Neden Düşüyor?
Sinyalin Ardından Bitcoin ve Kripto Düşmeye Başladı! BTC Neden Düşüyor?
Sektörün Önde Gelen 3 İsmi Konuştu: 2023’te Bitcoin’de Bunları Bekliyorlar!
Sektörün Önde Gelen 3 İsmi Konuştu: 2023’te Bitcoin’de Bunları Bekliyorlar!
Dikkat! 3 Analistten Aykırı Bitcoin Tahmini: Ayı Piyasası Bu Tarihte Bitebilir!
Dikkat! 3 Analistten Aykırı Bitcoin Tahmini: Ayı Piyasası Bu Tarihte Bitebilir!
Son Dakika! Bitcoin’de Umutlar Yeniden Filizlendi! Beklenen Haber ABD’den Geldi!
Son Dakika! Bitcoin’de Umutlar Yeniden Filizlendi! Beklenen Haber ABD’den Geldi!
Dikkat! Bu Rapor Her Şeyi Özetliyor! Tecrübeli Analistten Ürküten Bitcoin Tahmini Geldi!
Dikkat! Bu Rapor Her Şeyi Özetliyor! Tecrübeli Analistten Ürküten Bitcoin Tahmini Geldi!
Dev Bitcoin Madencisi Teslim Oldu: 65 Milyon Dolarlık Devir!
Dev Bitcoin Madencisi Teslim Oldu: 65 Milyon Dolarlık Devir!
Bitcoin Yatırımcıları Dikkat! Kriz Kahini “2023 Farklı Olacak“ Dedi ve Tarih Verdi!
Bitcoin Yatırımcıları Dikkat! Kriz Kahini “2023 Farklı Olacak“ Dedi ve Tarih Verdi!
İşte Kanıt! Bu Rapor Her Şeyi Anlatıyor! Nam Salan Analistten Gerçekçi Bitcoin Tahmini!
İşte Kanıt! Bu Rapor Her Şeyi Anlatıyor! Nam Salan Analistten Gerçekçi Bitcoin Tahmini!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Kısa Vadede Buraya! LUNC Coin İçin Şok Edici Hedef! LUNC Neden Yükseldi?
Grafik Konuşuyor: Bu Altcoin Fırsat Bölgesinde!
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Güncel NFT Haberleri
Bunu da Yaptı! 2.7 Trilyon Doları Yöneten Dünyaca Ünlü Şirketten Yeni Kripto Para Hamlesi!
Bu NFT’ler Çıktığı Gün Yüzde 350 Oranında Yükselmişti! Şimdi Neden Can Çekişiyor?
Beterin Beteri Var! O Token’larda Milyonlarca Dolar Kaybettiler!
Bu Altcoin Tüm Olumsuzluklara Rağmen Güçlü Duruyor! İkinci Büyük Ekosistem Oldu!
NFT Dünyasında Pokemon Bilmecesi! Bu Olayın Sonu Nereye Varacak?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Minareyi Kılıfına Uyduramadı! Amerika’dan Kripto Para Tutuklaması!
Ünlü Platformdan Dikkat Çeken Rapor: En İyi DeFi Altcoin’i O!
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022