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Geçmişte Yaşandı! 3 Uzman ve 1 Rapor Teyit Etti: Bitcoin Bu Yöne Gidecek!

Bitcoin (BTC) uzun bir süredir adeta bir stablecoin gibi durgun bir fiyat hareketi sergilerken, bugün yayımlanan bir rapor heyecan yarattı. 
15:40
10 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) uzun bir süredir adeta bir stablecoin gibi durgun bir fiyat hareketi sergilerken, bugün yayımlanan bir rapor heyecan yarattı.

Glassnode Raporu: Düşük Volatilite ve Sonrası..!

Bitcoin, düşük volatilite ve düşük işlem hacmiyle uzun bir süredir yerinde sayıyordu. 17.000 dolar seviyesini geçmeyi başaran, BTC an itibariyle 17.250 dolardan işlem görüyor. Önde gelen analitik şirketlerinden Glassnode, Bitcoin ve Ethereum‘daki (ETH) zincir üstü verileri ve volatiliteyi ele alan bir rapor yayımladı. Rapor, gerçekleşen volatilitenin tarihi rekor seviyelere gerilediğine dikkat çekerken, zincir üstü faaliyetlerdeki son durumu da ortaya koydu. Rapora göre,  BTC için geçen ay gerçekleşen volatilite %24,6 ile birkaç yılın en düşük seviyelerine geriledi. Rapor özellikle 2012-13’teki boğa piyasasına ve BTC’nin performansının oldukça düşüş eğiliminde olduğu 2015’teki ayı piyasasına odaklandı. Ayrıca 2018, 2019 ve 2020 yıllarındaki döngüler de incelendi. Ethereum’da volatilte  %39,8 oranında düştü. Rapora göre,  Bitcoin ve Ethereum birçok kez aşırı düşük volatiliteden sonra büyük oranda değer kazandı.

Glassnode, FTX krizi sonrası büyük oranda düşen yeni Bitcoin adreslerinde de normalleşme sürecinin başladığına dikkat çekti. Yeni Adreslerin aylık ortalaması, yıllık ortalama taban seviyesine geri dönüyor. Bu durum, sürdürülebilir bir iyileşmenin başladığını gösteriyor. Ancak rapora göre, büyük işlemler azaldı, bu da kurumsal büyüklükteki sermaye akışlarında durduğuna ve belki de bu grup arasında ciddi bir güven sorununun ortaya çıktığına işaret ediyor.

Uzman Görüşleri!

Popüler analist Material Science  BTC‘nin adeta bir stablecoin gibi hareket ettiğine dikkat çekmişti. Kritik metirk, geçtiğimiz çeyrekte ikinci kez kritik seviyelere geriledi. BTC, Ekim ayında endekste 25’in altına düşmüştü. Ekonomist Alex Krüger’e göre düşük volatilite büyük bir artıştan önce gelir. Eight’in kurucu CEO’su Michaël van de Poppe, mevcut durumun 2018’de 3.000 dolara düşüşten, 2019’da 14.000 dolara yükselişten ve 2021 boğa koşusunun başlangıcından önce geldiğini vurguladı.

Bitcoin, FTX çöküşünün ardından 2 yılın en düşük seviyelerine düştü. Uzmanlara göre, endeks rekor düşük seviyelerdeyken, büyük olasılıkla önemli bir fiyat hareketinin eşiğindeyiz. Ancak, fiyatın hangi yöne gideceğini kimse tahmin edemez.  Bitcoin,  tüm zamanların en yüksek seviyesinden %76 düştü. Uzmanların odak noktası ise ayı piyasasının ne zaman sona ereceği. K

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