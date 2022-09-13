Geçmişte Bitcoin'de defalarca çalışmasıyla bilinen MACD göstergesi bir kez daha gündeme geldi. MACD verdiği güncel sinyal ile BTC'de yükselişe işaret ediyor.

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Bitcoin (BTC) 2021’in Mayıs ayındaki çöküşünü öngörmesiyle tanınan ve yakından takip edilen anonim kripto para analisti Dave the Wave, başarılı bir göstergenin BTC için yükseliş sinyali vermeye başladığını duyurdu.

MACD 0 Çizgisinin Altında

Kripto para analisti Dave the Wave, 125 binden fazla Twitter takipçisine Bitcoin’in haftalık hareketli ortalama yakınsama sapmasının (MACD) “sıfır çizgisinin” altına düştüğünü söyledi. Analistin paylaştığı grafiğe göre MACD, 2012, 2015 ve 2019’da bu çizginin altına düşmesi büyük fiyattaki büyük çıkışlardan önce görüldü.

MACD, bir varlığın iki hareketli ortalaması arasındaki ilişkiyi gösteren ve trader’lar tarafından yükselişleri saptamak için kullanılan trend tabanlı bir momentum göstergesidir. Dave the Wave’e göre, Bitcoin’in sıfır çizgisinin altındaki MACD kırılımı, BTC‘nin 2019’da meydana gelene benzer şekilde aşırı satım pozisyonunda olmasına bağlı olarak gerçekleşti.

BTC, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,45 yükselişle 22 bin 274 dolardan işlem görüyor. Piyasa değerine göre en büyük kripto paranın fiyatı son 7 günde yüzde 11’in üzerinde yükseldi. Güncel fiyatlarla Bitcoin, geçen yılın Kasıma yında ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69 bin dolar seviyesinden yüzde 67 altında işlem görüyor.

Dave the Wave ayrıca aylık grafikte MACD’ye baktığını ve bunun da bir yükseliş sinyali verdiğini kaydetti:

Aylık kapanış henüz gerçekleşmemiş olsa da, aylık Bitcoin grafiğinde ilk olumlu histogramı görmemiz için çok iyi bir durum. Daha önce, ilk olumlu çubuğun ardından histogramın güçlenerek devam ettiği görüldü. Bu tam olarak bir boğa sinyali.

Yatırımcıların Gözü TÜFE Verilerinde

Küresel piyasalarla birlikte kripto para piyasalarında gözler ABD’den gelecek olan Ağustos ayı TÜFE verilerine çevrilmiş durumda. Ağustos ayı TÜFE verilerinin TSİ 15.30’da açıklanması bekleniyor.

Beklenti yıllık TÜFE’nin yüzde 8,1 (önceki yüzde 8,5), aylık TÜFE’nin ise – yüzde 0,1 (önceki yüzde 0,0) gelmesi yönünde. Beklentilerin altında gelebilecek TÜFE verilerinin riskli varlıklar için olumlu bir sinyal olacağı, Fed‘in faiz silahında hız kesmesine neden olabileceği belirtiliyor. Böyle bir durumda Bitcoin ve altcoin‘lerde yukarı yönde sert ataklar görülebilir. Öte yandan Fed’in merakla beklenen faiz kararı 22 Eylül’de TSİ 21.00’da açıklanacak. Beklentiler Fed’in 75 baz puanlık faiz artışına gitmesi yönünde.