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  •   Garanti BBVA, Kripto Cüzdan ve Transfer Hizmeti Garanti BBVA Kripto’yu Kullanıma Sundu!

Garanti BBVA, Kripto Cüzdan ve Transfer Hizmeti Garanti BBVA Kripto’yu Kullanıma Sundu!

Özet

  • - Garanti BBVA, kripto paralara yönelik ilgisini somutlaştıran bir adım atarak Garanti BBVA Kripto hizmetini kendi çalışanlarının kullanımına sundu.
  • - İlk etapta kripto para alım-satım özelliği sunulmayan hizmetin ilerleyen dönemlerde bu özelliği barındıracağı belirtiliyor.
  • - Garanti BBVA Kripto'nun genel müşteri kullanımına ne zaman açılacağı ise henüz netlik kazanmış değil.
  • - Piyasaya etkisi: Nötr
12:34
4 Ağustos 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Son dönemlerde kripto paraların popülaritesi hızla artıyor. İlgideki bu artış finans ve bankacılık sektörünün önde gelen aktörlerinin alanda önemli girişimlerde bulunmasına ve yenilikçi adımlar atmasına neden oluyor. Webrazzi‘nin haberine göre Türkiye’nin önde gelen bankalarından Garanti BBVA, kripto cüzdan ve transfer hizmeti olan Garanti BBVA Kripto’yu kullanıma sunarak sektöre dönük önemli bir hamle yaptı.

Garanti BBVA’nın Bu Yönde Bir Hamlede Bulunması Bekleniyordu

Geçtiğimiz yılın sonuna doğru Garanti BBVA’nın dijital varlık yönetimi alanında yeni bir iş ilanı açtığı görülmüştü. Bankanın LinkedIn hesabında yayınlanarak açılan iş ilanında “Dijital Varlık Likidite Yönetimi Proje Sorumlusu / Product Owner” pozisyonu için aktif arayışta olunduğu belirtiliyordu. Bu, bankanın kripto paralar ve diğer dijital varlıklarla ilgili açtığı ilk iş ilanı değildi. Bundan önce de “Kripto Varlık Yetkilisi/Uzmanı” pozisyonu için iş ilanı açtığı görülmüştü.

İlk etapta, bu iş ilanları ile bankanın kripto paralar ve diğer dijital varlıklara dönük ciddi bir girişimde bulunmaya hazırlandığı iddia edilmiş ancak bu girişimin tam olarak nasıl gerçekleşeceği hakkında kesin bir bilgi bulunmuyordu.

Garanti BBVA Kripto Şu Anda Yalnızca Banka Çalışanları Tarafından Kullanılabiliyor

Webrazzi’nin ulaştığı kaynaklara göre Garanti BBVA, kripto cüzdan ve transfer hizmetlerine imkan sağlayan yeni hizmeti Garanti BBVA Kripto‘yu ilk etapta kendi çalışanlarının kullanımına açtı.

Şu anda yalnızca banka çalışanları tarafından kullanılabilen Garanti BBVA Kripto’nun müşteriler için ne zaman aktif edileceği henüz belli değil.

Hizmetin şu andaki ilk aşamasında kripto para alım-satım özelliği sunulmuyor olsa da, ilerleyen dönemlerde bu özelliğin platforma eklenmesi planlanıyor. Bu adım, açtığı iş ilanları ile sık sık gündeme gelen Garanti BBVA’nın kripto paralara ve diğer dijital varlıklara olan ciddi ilgisini ve bu alanda büyüme ve genişleme niyetini teyit eder nitelikte.

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