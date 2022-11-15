Kripto para yatırımcıları adeta hızlandırılmış bir yıl yaşıyor. SBF Kurucusu yeni açıklamalar yaptı ve BlockFi ikinci iflasını başarıyla yapmayı hedefliyor.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları son 1 yılda oldukça fazla şey yaşadı ve FTX’in çöküşü bardağı taşıran son damla oldu. Derken, bugün Rusya 2 füzeyle Polonya’yı vurdu. Bu gelişme Bitcoin fiyatının yeniden 16.500 dolar seviyelerine düşmesine neden oldu. Savaşlar, krizler, enflasyon, iflaslar, siber saldırılar ve kripto para dolandırıcıları derken endüstri tarihinin en zor yılını yaşıyor olabilir.

BlockFi İflasa Hazırlanıyor

Wall Street Journal’a göre kripto şirketi Bölüm 11 iflas koruma başvurusuna hazırlanıyor. WSJ ürece aşina olan kişilere atıfta bulunarak, firmanın işten çıkarmalar yapmayı da planladığını bildirdi. BlockFi kısa süre önce FTX çöküşüyle ciddi kayıp yaşadığını doğrulamıştı. BlockFi, bu yılın başlarında FTX US ile potansiyel olarak satın alınma hakkına sahip bir kredi anlaşması imzalamıştı. FTX’in çöküşünden bu yana BlockFi ticari faaliyetlerine devam etmekte zorlanıyor.

Geçtiğimiz hafta, BlockFi’nin kurucusu ve baş işletme sorumlusu Flori Marquez, Twitter’da şirketin tüm ürünlerinin çalışır durumda olduğunu ve müşteri para çekme işlemlerinin gerçekleştirildiğini söylemişti. Marquez ayrıca BlockFi’nin kredi limitinin FTX US’den geldiğini ve BlockFi’nin en azından temmuz ayına kadar bağımsız bir varlık olacağını söylemişti. Kaliforniya Finansal Koruma ve İnovasyon Departmanı, eyalet düzenleyicisi kripto borç vereni araştırırken cuma günü BlockFi’nin borç verme lisansını askıya aldı. Askıya alma işlemi en az 30 gün sürecek.

SBF birkaç ay önce Celsius ve diğerleriyle iflas eden BlockFi’yi kurtardıktan sonra bu ikinci iflas oluyor.

FTX Kurucusu Açıklama

Eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried, bir zamanlar multi-milyarder dolarlık bir kripto imparatorluğunun sorumlu bir yöneticisi olarak itibarını onarmayı planladıysa da meseleleri daha da karmaşıklaştırıyor. Birkaç gündür harf paylaşımları yapan SBF bugün sessizliğini bozdu ve basit cümleler kurmaya başladı. Çoğu takipçisi onun uyuşturucu krizine girdiğini düşünüyordu. Bu basit cümlelerin pek anlamlı olduğu söylenemez.

SBF şunları söyledi;

“FTX ABD‘nin tüm müşterilere geri ödeme yapacak kadar parası vardı. Alameda’nın FTX Intl’de marj pozisyonu vardı”.

Pazar günü New York Times’a verdiği demeçte, son iki gündür attığı bir dizi şifreli tweeti açıklayamadığını ve bunları kendi kendine uydurduğunu söyledi. Geçtiğimiz hafta boyunca, FTX’in eski CEO’su, açıklamaları birçok ayrıntıda kısa olmasına rağmen, özür dilemek istiyor gibi görünüyordu. Şimdi ise bazı gizemli mesajların ardından savunmalar yazmaya başladı. Kripto para piyasaları bu yıl gerçekten ilginç günler yaşıyor.