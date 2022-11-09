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FTX Krizi! 5 Uzman Fransız Basınına Konuştu: Bitcoin’de Bu Senaryo Kaçınılmaz!

Kripto para piyasası krizden krize atlarken, önde gelen uzmanlar Fransa merkezli yayın kuruluşu France 24'e FTX krizini ve  Bitcoin (BTC)'in geleceğini değerlendirdiler. 
22:30
9 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası krizden krize atlarken, önde gelen uzmanlar Fransa merkezli yayın kuruluşu France 24’e FTX krizini ve  Bitcoin (BTC)’in geleceğini değerlendirdiler.

‘Diğer Gözü de Morardı’

FTX kurucusu Sam Bankman-Fried, bir yandan Demokratları destekleyerek siyaset meydanında öne çıkarken diğer yandan da iflas eden veya zor durumda kalan şirketleri kurtarma çabalarıyla gündemden düşmüyordu. Küresel çapta kripto para karşıtlığı artarken, bu sene piyasada ortaya çıkan krizler birçok eleştirmene koz verdi. LUNA krizinin yaraları sarılırken, FTX gibi bir devin de iflasın eşiğine gelmesi tüm dünyada şok etkisi yarattı.  Binance ile söz düellosu şeklinde başlayan tartışma daha sonra ilginç bir satın alma anlaşmasına dönüştü. Yatırım şirketi CFRA’da kripto para uzmanı David Holt, sert bir yumruk sonrası sektörün  diğer  bir gözünün de morardığını belirtiyor. Uzman, Terra ve Celsius krizleri ile başlayan domino etkisinin devam etmesinden endişe duyuyor. Ayı piyasasının ve mevcut makroekonomik şartların bir test olduğuna dikkat çeken yönetici, böylesi sert bir kripto kışında ayakta kalabilmenin yolunun uzun vadeli ve akıllı bir ekonomik plan olduğunu söylüyor.

İkinci LUNA vakası yaşanırken, FTT’nin değeri de yüzde 80 oranında düştü. Uzman, kripto paraların rezervlerindeki şeffaflığa dikkat çekerken,  FTX’in hızlı düşüşünün Coinbase gibi platformlar için esas olarak “kırmızı bayrak” olduğunu da sözlerine ekledi. Kripto para piyasasının  değeri, Haziran ayında 1 trilyon doların altına düşmeden önce Kasım 2021’de 3 trilyon dolara yükseldi. Kripto dünyasındaki birkaç şirketin kurucusu olan Jamiel Sheikh, FTX  krizinin etkilerinin henüz hissedilmediğini söyledi. Uzmana göre, krize yönelik henüz bilinmeyen birçok nokta var. Binance’ın CEO’su alım sürecine dar incelemenin hala devam ettiğini bildirdi.

‘Zaman Alacak!’

Brokerage Floating Point Group’un kurucu ortağı Kevin March için kritik şimdi soru, FTX’in bıraktığı boşluğu kimin dolduracağı. Binance, borsayı alırsa, piyasasın yüzde 70’ini kontrol etmiş olacak. Yönetici ayrıca, FTX krizinin regülasyon sürecini hızlandıracağını iddia etti. Risk sermayesi firması Slow Ventures’tan Sam Lessin,  Bankman-Fried ve Zhao’nun büyük bir rekabet içinde iken aynı zamanda kriz döneminde bir araya geldiğine dikkat çekti. Lessin, SEC başkanının sektörü Vahşi Batı olarak nitelendirmesinin haklı nedenleri olduğunu da sözlerine ekledi.

Yüksek volatilite ve net regülasyonun olmaması yatırımcılar için büyük bir risk teşkil ediyor. Bitfinex analistleri, zaten yüksek faiz  oranları ve kötüleşen küresel ekonomik şartlardan sonra böylesi devasa bir krizin yaşanmasının Bitcoin için kırmızı alarm olduğunu ifade ettiler. Uzmanlara göre, Bitcoin düşmeye devam edecek ve toparlanması uzun zaman alacak.

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