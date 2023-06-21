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Fransa Merkez Bankası başkanı Vali Villeroy de Galhau, kripto şirketlerinin düzenlenmesinde MiCA 2 gibi uluslararası işbirliğinin kritik öneminin altını çizdi. Paris’teki bir teknoloji forumu sırasında yaptığı konuşmada, bu holdinglerin yarattığı zorlukları etkili bir şekilde ele almak için uluslar arasında işbirliğine dayalı çabalara duyulan zorunlu ihtiyaca ışık tuttu.

Bunun ışığında Villeroy, Avrupa Birliği’nde yakın zamanda kabul edilen kripto mevzuatının yeniden gözden geçirilmesi fikrini de ortaya attı. Bu çok yönlü sorunun üstesinden gelmeyi amaçlayan kapsamlı önlemler için potansiyel gerekliliği vurguladı.

MiCA Kripto İçin Çözüm Mü?

Villeroy, tek bir yargı alanındaki münferit kuruluşları tek başına düzenlemenin yetersizliğine dikkat çekti. Birden fazla yargı alanında farklı tüzel kişilikler aracılığıyla faaliyet gösteren ABD kripto şirketlerinin uygulamalarına da vurgu yaptı. Bu, bu karmaşık zorluk karşısında küresel işbirliğine duyulan zorunlu ihtiyacın altını çizdi.

Villeroy, Avrupa Birliği’nin kripto düzenleme alanındaki övgüye değer ilerlemelerini kabul ederken, Kripto Varlıklarında Piyasalar (MiCA 2) mevzuatının gözden geçirilmiş bir yinelemesinin potansiyel gerekliliği hakkında görüşler sundu.

Özellikle kripto şirketlerine ilişkin düzenleyici tedbirleri ele alacak revize edilmiş bir mevzuat olan “MiCA 2 “yi uygun bir şekilde adlandırdı. Avrupa Parlamentosu’nun bu yılın Nisan ayında MiCA 2’ye onay vermesinin ardından AB Konseyi de Mayıs ayında dünyanın öncü kapsamlı kripto düzenlemeleri setini onayladı.

Bu uyumlu çaba, kripto sektörünü etkin bir şekilde düzenlemek ve denetlemek için önemli bir girişim olarak kabul edilmekte. MiCA 2’nin tanıtımı, kripto para borsası gibi büyük oyuncuların talihsiz çöküşü ve ardından Binance dahil olmak üzere sektör liderlerine yönelik düzenleyici baskılar gibi önemli olayların ardından geldi. Bu olaylar, kripto endüstrisinin istikrarını ve bütünlüğünü sağlamak için sağlam düzenleyici çerçevelere duyulan acil ihtiyacın altını daha da çizmişti.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Konuştu

MiCA’nın mevcut çerçevesi henüz kripto varlıklara bağlı belirli faaliyetleri, ürünleri ve hizmetleri kapsamamakta. Özellikle, kripto borç verme, merkezi olmayan finans (DeFi) ve NFT’ler düzenleyici erişiminin kapsamı dışında kalmakta.

Sonuç olarak, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde da dahil olmak üzere yönetişim ve politika oluşturma alanındaki önemli isimler, genellikle MiCA 2 olarak bilinen ikincil bir dizi düzenlemenin uygulanmasını savundular.

Villeroy, Paris’te düzenlenen ve startup’lar, yöneticiler ve yatırımcılardan oluşan bir dinleyici kitlesinin bir araya geldiği önemli bir teknoloji forumunda, teknolojik bir yenilik olarak merkezi olmayan finansın yeni ortaya çıkan doğasına dikkat çekti.

Bu teknolojiyi finansal hizmetler için kullanan aktörlerin düzenlemeye tabi tutulması gerektiğini ifade ederek, bu tür faaliyetlerle ilişkili karşılaştırılabilir riskleri ele almak üzere tasarlanmış tek tip kuralların önemini vurguladı.