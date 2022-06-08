Kripto para karşıtlığı ivme kazanırken ve ayı piyasası devam ederken, Forbes tarafından yapılan bir anket şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu.

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Kripto para karşıtlığı ivme kazanırken ve ayı piyasası devam ederken, Forbes tarafından yapılan bir anket şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu.

Milyarderler, İş Başında!

Kripto para birimleri, dünyanın süper zenginleri arasında beklenen ilgiyi bulamamıştı. Berkshire Hathaway Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Warren Buffett, Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates ve JPMorgan CEO’su Jamie Dimon gibi milyarderler Bitcoin ve Ethereum gibi dijital varlıklara açıkça şüpheyle yaklaşan ya da tamamen karşı çıkanların başından geldi. Gezegendeki en zengin 5’inci kişi olan Buffett daha önce dünyadaki tüm Bitcoin’ler için 25 dolar dahi ödemeyeceğini söylemişti. Gates, Mayıs ayında “diğer yatırımlar gibi topluma katkıda bulunmadıkları” için kripto para birimlerinden kaçındığını söyledi ve yatırımcıları risk konusunda uyardı.

Forbes tarafından dünyanın en zengin 65 kişisi arasında yakın zamanda yapılan bir anket, milyarderlerin yaklaşık %30’unun doğrudan veya dolaylı olarak kripto para birimlerine yatırım yaptığını ortaya koydu. Bu, milyarder olmayan yatırımcılardan daha yüksek bir oran. Geçen yılın sonunda yapılan bir Pew araştırması Amerikalı yetişkinlerin %16’sının bir noktada kripto para birimine yatırım yaptığını gösterirken, Mart ayında yayınlanan 1.000 Amerikalıdan oluşan bir NBC News anketi, %20’sinin kripto paralara yatırım yaptığını, ortaya koydu. Ankete katılan milyarderlerin yaklaşık %18’i servetlerinin en az %1’inin kripto para birimlerinde olduğunu bildirdi. Bu grubun çoğu, deneyim amacıyla yatırım yapıyor. Kripto para yatırımcılarının %80’i servetlerinin onda birinden daha azını bu varlıklara yaptıklarını söylerken, milyarderlerin %3,2’si servetlerinin yarısından fazlasını kripto paralara yatırdıklarını söyledi. %10’luk kısım ise doğrudan kripto para birimlerine yatırım yapmadıklarını, ancak kripto para odaklı şirketleri desteklediklerini söyledi.

Cuban’dan Çarpıcı Hisse Senedi ve Kripto Para Yorumu

Kripto para borsası FTX’in kurucu ortağı ve CEO’su Sam Bankman-Fried, Forbes’a 20.6 milyar dolarlık net değerinin %76’sını kripto paralarda tutuğunu söyledi. Bankman-Fried, yalnızca kripto şirketlerini desteklemekle kalmayıp aynı zamanda servetlerinin çoğunu kripto para birimlerinden kazanan 19 milyarderden biri. Coinbase kurucu ortakları Brian Armstrong ve Fred Ehrsam ve Microstrategy kurucu ortağı Michael Saylor da dahil olmak üzere bazı milyarderlerin servetleri son zamanda eridi.

Bazıları açıkça karşı çıksa da, giderek artan sayıda milyarder, son yıllarda kripto para birimlerine yöneldi. Daha önce Bitcoin karşıtı olan bazı milyarderler ise şimsi tutkulu birer savunucu haline geldiler. Bu dönüşümü geçiren en ünlülerinden biri olan milyarder yatırımcı ve Dallas Mavericks’in sahibi Mark Cuban, 2019’da “Bitcoin yerine muz satın almayı tercih edeceğini” söylemişti. Cuban, o zamandan beri, Bitcoin, Ethereum, NFT ‘lerden oluşan bir portföy oluşturuğunu söyledi. Mark Forbes’a dün şunları söyledi: