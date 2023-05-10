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Dün FOMC üyesi Williams önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyon verisinden önce ekonomideki iyiye gidişi vurgulayan Williams bu yıl faiz indirim olmayacağını söyledi. Fed düşen enflasyona rağmen henüz faiz artırımlarında sona gelmediğini söylüyor.

Haziran ayında kritik bir Fed toplantısı daha var ve tavan ilanı için uzmanlar bu toplantının en iyi zaman olduğunu düşünüyor. Piyasa şimdilik %10 ihtimalle 25bp daha artış yapılacağını söylüyor.

Peki dün gelen açıklamaları nasıl yorumlamalıyız? Williams tam olarak neler söyledi? Kripto para piyasalarını kısa ve orta vadede neler bekliyor?