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  •   Fırsatçı Milyonerler Kesenin Ağzını Açtı! Milyonlarca Doları Dev Altcoin’e Yatırdılar!

Fırsatçı Milyonerler Kesenin Ağzını Açtı! Milyonlarca Doları Dev Altcoin’e Yatırdılar!

Özet

  • Son dönemde yatay fiyat hareketine rağmen Cardano milyoneri adreslerinin ADA biriktirdiği görülüyor.
  • Cardano milyonerleri son 30 günde varlıklarını önemli ölçüde artırmış durumda.
  • 100 milyon ila 1 milyar ADA tutan adresler önde gelen altcoin'de en çok birikim yapan grup oldu.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
17:25
7 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Zincir üzeri analiz platformu IntoTheBlock‘tan alınan veriler, son dönemde görülen yatay fiyat hareketine rağmen Cardano milyoneri adreslerinin ısrarla ADA biriktiğini gösteriyor. İşte 9.95 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 6’nci altcoin için o dikkat çeken veri.

Cardano Milyonerleri ADA Biriktiriyor

10 Haziran’da 0,22 dolara kadar düşen ADA, bir süredir yatay hareket ediyor. Önde gelen altcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,27 yükselişle 0,2852 dolardan işlem görüyor. Cardano’nun 0,25 dolar ile 0,30 dolar aralığında işlem görmesi, pozitif momentumu yeniden sağlanmasına yardımcı olacak bir akümülasyon dönemi sağlıyor.

IntoTheBlock verilerine göre, Cardano milyoneri adresleri son 30 günde varlıklarını önemli miktarda artırdılar. Özellikle, Cardano milyonerleri ya da 100 milyon ila 1 milyar ADA tutan adresler, bakiyelerindeki yüzde 3,19’luk artışla son 30 günde varlıklarını en çok artıranlar oldu.

Cardano, adres sahiplerinin farklı katmanlarından birikim görüyor gibi görünüyor. IntoTheBlock verileri, cüzdan bakiyesi 10 bin ila 100 bin ADA arasında olan Cardano adreslerinin geçtiğimiz ay varlıklarını artırarak toplamda 50 milyon ADA biriktirdiklerini gösteriyor. Diğer katmanlara bakıldığında, ADA fiyatının önümüzdeki günlerde pozitif ivme kazanabileceğine dair inancı yansıtabilecek hafif bir birikim olduğu görülüyor.

Cardano’nun TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesinde

Cardano ağındaki kilitli toplam değeri gösteren TVL metriği, ekosisteme daha fazla güven duyulduğunu göstererek benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı. Cardano’nun 2021’in Eylül ayında ağa akıllı sözleşme özelliği ekleyen Alonzo güncellemesi, geliştiricilerin artık Cardano Blockchain‘inde merkeziyetsiz uygulamalar (dApps) oluşturabileceği ve merkeziyetsiz finans (DeFi) sektörünü ilk kez Cardano’ya getirebilecekleri anlamına geliyordu.

O zamandan bu yana Cardano, DeFi ekosistemine önemli bir giriş yaptı ve şu anda ADA cinsinden ölçüldüğünde TVL’sinde yeni zirvelere ulaştı. DeFi veri platformu DefiLlama’nın verilerine göre Cardano’nun TVL’si şu anda ABD doları cinsinden 201 milyon dolarda ya da ADA cinsinden 702.79 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

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