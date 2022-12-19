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Bitcoin (BTC) borsalardan kaynaklanan yeni bir türbülans sürecine girerken, önde gelen bir analist yatırımcıları uyardı.

Binance’a Tuzak Kuruluyor: Sorumlular Kim?

Kripto para sektörü Terra (LUNA) ve FTX krizinin etkilerinden kurtulmaya çalışırken, Binance’a dair ortaya çıkan FUD dalgası piyasada satış baskısına neden oldu. Binance‘ın rezerv kanıtını sunması ve piyasada zor durumda olan şirketlere yardım etme sözü, endişeye kapılan yatırımcıyı rahatlatmıştı. Ancak, denetim şirketi Mazars’ın Binance ile anlaşmasını iptal etmesi, borsadan milyonlarda dolar değerinde çekimler yapılması ve likidite krizi söylentileri yeni bir korku iklimini tetikledi. Önde gelen analistlerden Ben Armstrong, bu duruma yönelik çarpıcı iddialarda bulundu. FUD ortamına ışık tutan Armstrong, iflas veya benzeri bir duruma dair tek bir gerçek kanıt olmamasına rağmen Binance’ın söylentiler, asılsız iddialar ve yersiz eleştiriler ile saldırıya uğradığını açıkladı. Konuya açıklık getiren analist, Binance etrafındaki FUD’u iki gruba bağladı.

Armstrong, ilk grubu “Binance’tan ve genel olarak merkezi borsalardan nefret eden insanlar” olarak tanımladı. Uzmana göre, ilk grup merkeziyetsizliği savunan Bitcoin maksimalistleri ve Swan.com’un CEO’su Cory Klippsten’i içeriyor. Bununla birlikte Armstrong, bazılarının “maksimalist” değil, üçüncü taraf değiş tokuşlarından nefret eden ve samimi eleştiri yapan kişiler olduğunu vurguladı. İkinci gruba odaklanan Armstrong, Binance’taki FUD‘un FTX ve Alameda’nın “propaganda kolları”ndan kaynaklandığını iddia etti. Kanıt olarak, analist önde gelen haber sitesi The Block ve CEO’su tarafından yapılan yalan haberleri örnek verdi.

Propaganda: Neler Oluyor?

Ayrıca Armstrong, birinci grubun merkeziyetsizlik kavramına önem verdiği için, borsa karşıtı bir tavır takınırken, ikinci grubun intikam peşinde olduğuna dikkat çekti. Uzman ayrıca Alameda grubunun Binance CEO’su Changpeng Zhao’yu şeytanlaştırdığını ve FTX’in çökmesinden Binance’ı sorumlu tuttuğunu iddia etti. Lawrance Binance’in bir dolandırıcılık platformu “olabilme ihtimalinin bulunmadığını vurgularken, FTX’in yatırımcıları mağdur emesinin tarihin affetmeyeceği bir dolandırıcılık olduğunu söyledi.

Analist, insanların FTX’in iflası için Binance’ı suçlaması fikrinin kesinlikle gülünç olduğunu belirtti. Armstrong daha sonra Sam Bankman-Fried’i “dolandırıcı” olarak nitelendirdi. Twitter dizisini sonlandıran Armstrong, Binance’i suçlayan herkesin Alameda’nın ücretli propagandası olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Uzmanlara göre, Binance’a yönelik FUD dalgası yatırımcıyı piyasadan uzaklaştırırken Bitcoin fiyatını etkilemeye devam ediyor.