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Fed ve FDIC Tutuştu! Bunu Kripto Paralar İçin Değil Kendileri İçin Yapacaklar!

Kripto paralar hızla büyüyor ve düzenleyici kurumlar geride kalmanın bedelini başarısızlıkları ile ödüyor. Elbette bu başarısızlığın bir dolar karşılığı da var.
18:18
8 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasaları önü alınamaz şekilde ve hızla büyüyor. Her alanda yeni ürünler piyasaya sürülüyor. Kullanıcılarla buluşan yeni blockchain tabanlı ürünler çeşitli ihtiyaçlara cevap veriyor. Elbette tüm bunlar olurken kripto para piyasaları devletlerin de yakın takibinde. Fakat kesin olan bir şey var. ABD kripto para düzenlemesi konusunda geç kaldı.

Kripto Para Düzenlemesi ABD

Kripto para düzenlemeleri konusunda geç kalan ABD bunun bedelini vatandaşlarından topladığı milyarlarca doları zarar yazarak ödemek üzere. Bankaların kripto para şirketleriyle iş yapmasına sözlü olarak karşı çıkan düzenleyiciler onların kripto şirketleriyle hangi şartlarda iş yapacaklarını gösteren bir rehberlik oluşturmadı. Bunun da bedelini ödeyecek. Silvergate Bank bugünlerde herkesin dilinde ancak USD cinsinden herhangi bir borsadan ödeme aldıysanız gönderici kısmında bunu görmüş olmalısınız. FTX, Coinbase, Binance veya diğer borsalardan aldığınız USD ödemeleri Silvergate Bankasındaki borsalara ait hesaplardan gönderiliyordu.

Silvergate Bank büyük iş yaptı ve kriptoya erken girdi. Bunun meyvelerini topladı ancak elindekiyle yetinmedi. Alameda, FTX gibi iflas etme potansiyeli yüksek kripto şirketleriyle çok daha derin ilişkiler kurdu. Ona borç verdi, riskini artırdı. Sonuçta onların iflasıyla birlikte sallantıya girdi. Şimdi ABD’li federal kurumlar başta Fed olmak üzere adeta tutuştu. Regülasyon eksikliğinin bedeli Amerikalıların milyarlarca dolarına mal olmak üzere ve bir şeyler yapmalılar.

Silvergate Bank İflas Eder Mi?

Evet edebilir. Federal kurumlar için bunun önlenmesi için bir şey yapıyor mu? Evet yapıyor ve yapmak zorundalar. Bunu kripto paralar için değil kendileri için yapmak zorundalar. Salı günü geç saatlerde Federal Mevduat Sigorta Şirketi yetkililerinin, büyük kripto yatırımcılarından olası bir likidite enjeksiyonu da dahil olmak üzere acil durum düzenlemelerini görüşmek üzere Silvergate Bank ile görüşmelere başladı.

Haber, geçtiğimiz hafta menkul kıymet portföyünün büyük bir kısmının zorunlu satışından kaynaklanan büyük kayıplar nedeniyle devam eden bir endişe olarak hayatına devam edemeyebileceği konusunda uyaran Silvergate duyurusunun ardından geldi.  Batması halinde, geçen yıl itibariyle 10 milyar doların üzerinde varlığa sahip olan Silvergate, on yıldan uzun bir süredir başarısız olan en büyük düzenlenmiş ABD bankası olacak. ABD finans sektörü açısından büyük olmasa da, başarısızlığının kripto sektörü için ciddi sonuçları olabilir. Tipik olarak FDIC, başarısız olan bir bankanın varlıklarını ve gerekli operasyonlarını devralmak için genellikle sağlıklı bir banka arar. Bu operasyonları üstlenmeye istekli kimsenin olmaması durumunda, FDIC bankayı tasfiye edebilir. Bu durumda mevduat sahipleri paralarının en fazla 250.000 dolarını geri alabileceklerinden emin olurlar ve kalan varlıklar alacaklıları tatmin etmek için ayrılır.

Eğer Silvergate iflas ederse federal kredi kuruluşundan aldığı 2 milyar dolara yakın para da silineceği için Fed ve diğer yetkililer bir çözüme odaklandı. Kripto için değil, kendileri için bunu yapmak zorundalar.

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