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Fed Öncesi Kripto Paraların Son Durumu! Finans Devleri Ne Diyor?

Faiz kararı tam 2 saat sonra açıklanacak peki Wall Street ne bekliyor? Kripto paralar bu akşamki karardan nasıl etkilenecek?
19:09
21 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Sadece saatler sonra kripto para piyasalarındaki volatiliteyi artıracak faiz kararı açıklanacak. Yatırımcılar günlerdir bu anı bekliyor. Son gelen yüksek enflasyon verisi nedeniyle tüm piyasalar 100bp faiz artışı ihtimalini fiyatlamaya başladı. Bu durum Bitcoin’in yeniden 19.000 doların altına düşmesine neden oldu. Peki Fed faizleri kaç baz puan artıracak?

Finans Devlerinin Fed Beklentisi

Wall Street, bugün ABD Federal Rezervi tarafından 75 baz puanlık bir faiz artışı bekliyor. Goldman Sachs, Wells Fargo, JPMorgan, Morgan Stanley ve diğerleri, Fed’in zorlanmasıyla bu ay büyük olasılıkla 75 baz puanlık artışın olacağına inanıyor. Enflasyon Fed’i büyük ölçüde yıpratıyor ve henüz zirveye ulaştığına dair net bir veri de yok. Peki ya 100bp artış ihtimali? Wall Street, 100 baz puanlık bir faiz artışının ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği için Federal Rezerv’in 75bp tavanını aşmayacağını düşünüyor.

Goldman Sachs daha önce Fed’in Eylül ayında faiz oranlarını 75 baz puan artırabileceğini tahmin etmişti. Ardından Kasım ve aralık aylarında 50 puanlık artışa işaret etti. JPMorgan ve Morgan Stanley 100bp artışın ekonomiyi ciddi bir riske atacağına inanıyor. Milyarder ve Carlyle Group’un kurucu ortağı David Rubenstein, 100 baz puanlık Fed faiz artışının piyasaları baskı altına alacağını söyledi.

Eski Hazine Bakanı Larry Summers, Federal Rezerv’e enflasyonu dizginleyebilmek için 100bp’lık bir artışa gitmesini tavsiye ediyor.

Kripto Paraların Son Durumu

ABD doları endeksi yazı hazırlandığı sırada 111 sınırında bulunuyor. Artık 75bp faiz açıklamasıyla birlikte doların yükselişini dizginlemesi lazım çünkü buradan gideceği tek yer 120 seviyesidir. Bu durum kripto paraların çok daha ciddi kayıplar yaşamasına neden olur.  Kral kripto para birimi heyecanla Fed’in kararını beklerken 19.195 dolarda bulunuyor. Kripto paraların kümülatif değeri ise 928 milyar dolara kadar düştü.

CME FedWatch Tool yazı hazırlanırken 75bp artışa %80 ihtimal verirken 100bp artışa %20 ihtimal veriyor. Şimdilik 50bp ihtimali kimsenin aklına gelmiyor ve eğer Fed bir sürpriz yapıp 50bp artışa giderse bu durum kripto paraların en azından Kasım toplantısına kadar bir miktar nefes almasına neden olur.

50bp ihtimali zayıf çünkü Jackson Hole konuşmasında Powell önden yüklemeden bahsetti. Bu durum asgari 75bp hatta 100bp artışın hiç şaşırtıcı olmayacağını gösteriyor. Nitekim Fed NY son yaptığı açıklamada enflasyonun henüz zirve yapmadığını ve faizlerin önden hızlı biçimde artırmaları gerektiği söyleniyordu. Bu akşam 21:00’da her şey netleşecek, yatırımcıların 100bp artış ihtimaline karşın özellikle vadeli işlemlerde çok daha dikkatli olması gerekiyor.

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